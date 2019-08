Wanda Vázquez, la sucesora de Roselló, rechaza el cargo de gobernadora de Puerto Rico

Publicado 28/07/2019 22:11:47 CET

La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez - TWITTER

SAN JUAN, 28 Jul. (Notimérica) -

La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, y siguiente en la línea de sucesión al Gobierno del país tras la dimisión de Roselló, ha rechazado este domingo el cargo de gobernadora y ha pedido al saliente que designe a su reemplazo.

"Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado", ha manifestado Vázquez a través de la red social Twitter.

Las protestas del pueblo boricua contra el gobernador Ricardo Roselló tras la filtración de un chat de contenido homófobo y ofensivo contras personajes públicos en el que este participó forzaron su salida del poder, la cual será efectiva el próximo 2 de agosto.

Vázquez, secretaria de Justicia, era la próxima en la línea de sucesión de Rosselló como gobernadora, porque Puerto Rico ahora mismo carece de un secretario de Estado, quien tendría prioridad.

Los mismos manifestantes que forzaron la salida de Rosselló del cargo se habían opuesto a Vázquez al considerar que la mujer se encontraba demasiado próxima al gobernador.

De hecho, la oposición boricua había anunciado una movilización contra Vázquez a las 17.00 horas (hora local) frente al Departamento de Justicia, según ha informado 'Telemundo'.

El motivo de este repudio por parte del pueblo puertorriqueño hacia la abogada no solo se ciñe a que esta pertenece al círculo de Roselló. En este sentido, la oposición alega que no puede acceder a La Fortaleza una persona acusada de corrupción.