Xiomara Castro denuncia estar "amenazada por las mismas fuerzas" que dieron el golpe de Estado en Honduras en 2009

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha denunciado este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas estar "amenazada por las mismas fuerzas" que hace quince años, en junio de 2009, dieron un golpe de Estado contra el entonces gobierno de su marido, Manuel Zelaya.

Hoy estoy amenazada por las mismas fuerzas del capital que hace 15 años dieron un golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya", ha arrancado Castro su discurso desde la tribuna de oradores de la 79ª Asamblea General de la ONU, donde ha reiterado unas denuncias ya formuladas hace semanas.

"Me amenazan porque he impulsado cambios estructurales del modelo económico y he denunciado el injusto régimen tributario que perpetúa las desigualdades, alimenta a los poderosos y explota a los pobres", ha añadido la presidenta hondureña, que ha denunciado que su país sigue siendo víctima de "prácticas coloniales" e "injerencias".

Ya a finales de mes de agosto, la presidenta Castro denunció que "se está fraguando" un golpe de Estado en contra de su Gobierno apenas un día después de ordenar la ruptura del tratado de extradición con Estados Unidos al denunciar "la injerencia e intervencionismo" estadounidense.

La mandataria hondureña ya señaló que el país caribeño había sido víctima de un golpe de Estado en junio de 2009 (que culminó con el derrocamiento de Zelaya, actual primer caballero de Honduras) y que provocó "violencia, destierro, persecución y violaciones de Derechos Humanos".