La Xunta contrató con Feijóo como presidente 13 informes a la consultora ligada a Montoro, uno centrado en las cajas

Todos los expedientes datan de antes de que Montoro fuese ministro y la Xunta esgrime que el bipartito también pidió análisis de las cajas a consultoras externas

El Gobierno gallego, con el ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente, contrató entre 2009 y 2011 un total de 13 informes a Equipo Económico (EE), el despacho fundado por Cristóbal Montoro, el que fuera ministro de Hacienda bajo el mandato de Mariano Rajoy (PP). Uno de los estudios, cuya factura se pagó a finales de 2009, se centró en la situación económico financiera de las entonces cajas gallegas.

Así lo refleja el listado de expedientes que el Gobierno gallego ha trasladado al BNG a raíz de una solicitud de documentación en el Parlamento de Galicia, al que ha tenido acceso Europa Press. Tanto la portavoz de Facenda del Grupo del BNG, Noa Presas, como el secretario xeral técnico de la Consellería, David Cabañó, han debatido sobre los informes en el marco de la Comisión parlamentaria de Economía, Facenda e Orzamentos.

En total, los 13 informes cuyas facturas se pagaron entre 2009 y 2011 suman los 172.838 euros que ya había confirmado el Gobierno gallego, y todos ellos fueron suscritos antes de que Montoro fuese ministro de Rajoy.

Además de anticipar que irán a la Consellería a ver el contenido de los informes, de los que quieren una copia, Presas ha centrado sus críticas en el estudio relativo a la situación económico financiera de las cajas de ahorros y ha insistido en saber si el análisis "encargado a la trama Montoro" está "detrás del fiasco" de las mismas, así como cuál es el papel de Equipo Económico en su "bancarización".

Además de defender que los expedientes se ajustaron a los procedimientos administrativos legales correspondientes, sobre el informe relativo a las cajas, Cabañó ha defendido que se hace un análisis de sus indicadores, y que, ante "el más que previsible escenario de movimientos que se estaba produciendo, concluye con cinco posibles alternativas, sin decantarse por ninguna de ellas".

"No habla de ningún tipo de bancarización", ha continuado, antes de recalcar que los decretos que determinaron el futuro de las cajas gallegas son de años posteriores a la fecha en la que se encargó el estudio a Equipo Económico.

Además, Cabañó ha incidido en que el Ejecutivo autonómico no solo pedía informes sobre diversos asuntos --y específicamente sobre las cajas o la situación del sistema financiero gallego-- a consultoras externas con el PP al frente, sino que también ha detallado varios que ha atribuido al bipartito.

"Usted pregunta por expedientes de 2009, 2010 y 2011, pero en los años anteriores, 2006, 2007 y 2008, también había funcionarios en la Xunta, funcionarios cualificados entre los que yo me encontraba, y también estaban las universidades gallegas. Sin embargo, también se hacía un gran número de encargos a consultoras externas para la elaboración de este tipo de informes, estudios y trabajos", ha remarcado.

INFORMES ENTRE 2009 Y 2011

Según la documentación remitida al Parlamento, en el año 2009 la Xunta solicitó cuatro informes a Equipo Económico, por una cuantía que asciende a 60.320 euros.

El de mayor cuantía de ese ejercicio fue, precisamente, el que abordaba la situación de las cajas (el total de la factura fue de 20.880 euros), pero también se pidieron estudios sobre medidas para atraer inversión a Galicia, novedades fiscales y la situación económica y cambios previstos para afrontar la crisis.

En 2010 hubo un total de seis estudios contratados por la Xunta a la consultora fundada por Montoro, cuyo coste total ascendió a 86.440 euros. Abordaron cuestiones como propuestas fiscales de interés para la Comunidad, entregas a cuenta, fiscalidad internacional de la I+D+i; la creación de una agencia tributaria autonómica, la posible prórroga de beneficios fiscales relacionados con el Xacobeo 2010; y observaciones sobre el 'Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014'.

En 2011 hubo tres informes pagados a Equipo Económico por parte de la Xunta, por un total de 26.078 euros. Tocaron temas como el límite de gasto no financiero, la inversión y eficiencia en la I+D+i en España; y las "ventajas" de la aplicación de un sistema de precios de mercado en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados fijados por orden autonómica.