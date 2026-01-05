La Xunta muestra su apoyo a los gallegos en Venezuela y mantiene un "contacto permanente"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha afirmado que la Xunta está "en contacto permanente" con los gallegos afincados en Venezuela ante "cualquier cambio" que se pueda producir y ha mostrado la disposición y capacidad del Ejecutivo gallego para "actuar mediante ayudas de emergencia" si llega a ser necesario.

Así lo ha declarado este lunes en el programa 'Bos Días' de la TVG recogido por Europa Press, donde ha remarcado que el Ejecutivo gallego "puede actuar" desde el punto de a vista del apoyo y de ayudas de emergencias.

"La Xunta no puede actuar en ámbitos políticos diplomáticos o de otro tipo, ya que eso es responsabilidad de la Administración del Estado. Pero podemos estar al lado de las familias, muy pendientes de lo que ocurre y tratar de solucionar, en la medida de las posibilidades que podemos tener como comunidad autónoma, aquellas cuestiones de primera necesidad de los gallegos allí", ha declarado.

A renglón seguido, ha detallado que "prácticamente el 90% de gallegos" que residen en el país están vinculados a algún centro gallego, el más grande se sitúa en Caracas que tiene a más de 20.000 asociados.

"Estos días los centros no abrieron por motivos de seguridad de las personas y, probablemente, en la jornada de este lunes comiencen a abrir durante una parte del día", ha indicado.

La gente, ha continuado, tiene "preocupación, expectación y muchísima esperanza", ya que esperan que el país "pueda empezar un cambio" hacia una "evolución de libertad, democracia" y recuperar, a lo largo del tiempo, "ese gran bienestar que Venezuela tenía y que, en los últimos años, se fue perdiendo".