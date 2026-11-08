Arabia Saudí reconoce un impacto de un proyectil hutí en un edificio de la estatal Aramco en Riad

BEIJING, Nov. 8, 2026 -- A man carries a girl for treatment after she was injured in the Saudi airstrikes near Sanaa, Yemen, Nov. 7, 2026. The death toll from airstrikes on a village near Yemen's capital Sanaa rose to 22 on Saturday, with 30 others wou - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Energía saudí ha informado este domingo de que un proyectil ha impactado contra un edificio de la petrolera estatal saudí Aramco ubicado en la capital, Riad, en un nuevo ataque de los rebeldes hutíes de Yemen.

"Un edificio administrativo de Riad perteneciente a Saudí Aramco ha sido objeto de un intento de ataque este domingo 8 de noviembre de 2026. El incidente ha provocado la caída de restos que han causado daños menores al edificio sin que haya heridos ni víctimas, afortunadamente", ha explicado el Ministerio.

Previamente, la coalición militar internacional liderada por Arabia Saudí ha informado de la intercepción y destrucción de dos misiles de crucero y tres misiles balísticos sobre la capital, Riad, y sobre diversas regiones del sur del país durante las últimas horas a manos de la milicia rebelde hutí.

"Intercepción y destrucción de dos misiles crucero en las regiones de Riad y el Sur", ha notificado el portavoz de la coalición, Turki al Maliki, en una publicación en sus redes sociales.

Las defensas antiaéreas han actuado de forma inmediata para abortar la incursión en el espacio aéreo del Reino, sin que hasta el momento las autoridades locales hayan notificado sobre víctimas, heridos o daños materiales en las zonas afectadas.

También la Defensa Civil Saudí ha emitido una alerta para cinco regiones saudíes, incluidas la ciudad de Dammam, las regiones de Al Ahsa y Buqaiq (este), Riad y Najran (sur). Poco después ha informado de que había pasado el peligro.

Por su parte, los hutíes han informado de 105 ataques aéreos en las últimas 24 horas, principalmente en Bani Hashish, al este de la capital, Saná. Hasta ocho regiones han sido afectadas por estos ataques.

Estos incidentes se enmarcan en la escalada de ataques transfronterizos perpetrados por las fuerzas hutíes contra infraestructuras estratégicas y núcleos urbanos en suelo saudí en el contexto del conflicto en Yemen.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, incluidos varios aeropuertos, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.