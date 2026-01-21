Un ataque contra un convoy militar de las fuerzas progubernamentales al norte de Adén deja cinco muertos

ADEN, Jan. 9, 2026 -- Forces loyal to Yemen's Presidential Leadership Council (PLC) stand guard in Aden, Yemen, Jan. 8, 2026. Forces loyal to Yemen's PLC seized control of key state institutions in the southern port city of Aden on Wednesday after secu - Europa Press/Contacto/Mohammed

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen han denunciado este miércoles un ataque bomba contra un convoy de las fuerzas progubernamentales al norte de la ciudad portuaria de Adén que ha dejado al menos cinco militares muertos y otros tres heridos.

En el convoy viajaba el general Hamdi Shukri, comandante al frente de las progubernamentales Brigadas de Gigantes y quien supervisa la seguridad en el sur de Yemen en coordinación con las fuerzas saudíes. Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque.

El presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo, Rashad al Alimi, ha instado en un comunicado a tomar todas las medidas necesarias para detener a los implicados en el "atentado terrorista" y llevarles ante la justicia durante una llamada con Shukri, que ha sobrevivido al ataque.

Posteriormente, su oficina ha manifestado que el ataque "representa un eslabón más en una cadena de intentos desesperados por perturbar la seguridad y sembrar la confusión en una coyuntura nacional crítica", que tiene lugar mientras "el Estado, con apoyo de Arabia Saudí, avanza hacia la unificación de la toma de decisiones en materia de seguridad".

Asimismo, se ha comprometido a "perseguir a los responsables y a quienes les respaldan, conspiran con ellos o les financian", y ha manifestado que "no dudará en tomar todas las medidas disuasorias necesarias conforme a la ley".

"El Estado se encuentra en una confrontación abierta contra el terrorismo, al que considera una amenaza existencial para la soberanía, la estabilidad y el desarrollo. El momento en que se cometió este crimen y la naturaleza de sus objetivos revelan el alcance de la peligrosa colusión entre grupos terroristas y redes de contrabando, en un intento por socavar los cimientos de la seguridad nacional y debilitar la capacidad del Estado para proteger sus logros", ha manifestado.

El Gobierno de Yemen reconocido por la comunidad internacional anunció a principios de enero que las fuerzas separatistas del Consejo de Transición del Sur se retiraron de la provincia de Hadramut, en el este del país y escenario junto a la gobernación de Al Mahra de la ofensiva secesionista de finales del año pasado.

Las tropas yemeníes respaldan a las autoridades reconocidas internacionalmente --apoyadas por la coalición internacional liderada por Arabia Saudí--, que en la actualidad tienen su sede en la ciudad de Adén después de que los hutíes se hicieran con la capital, Saná, y otras zonas del noroeste y el oeste del país en 2015.