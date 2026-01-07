Yemen.- AMP.- Las autoridades reconocidas internacionalmente acusan de "alta traición" al líder del separatista CTS

Archivo - El presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo, Rashad al Alimi, quien encabeza el principal organismo de las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente (archivo) - Europa Press/Contacto/President Rashad Al Alimi a

El Consejo Presidencial de Liderazgo cesa a Al Zubaidi de su puesto en el organismo ante las tensiones con los secesionistas

El CTS asegura que su líder está en Adén y denuncia que perdió el contacto con su delegación oficial a su llegada a Arabia Saudí

El Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, que encabeza las autoridades reconocidas internacionalmente en el país, ha cesado este miércoles de su puesto en el organismo al líder del Consejo de Transición del Sur (CTS), Aidrus al Zubaidi, y le ha acusado de "alta traición", en medio de las tensiones por la reciente ofensiva de los separatistas en el sureste de Yemen.

El organismo ha indicado en un comunicado que ha tomado la decisión de "revocar la membresía de Al Zubaidi en el Consejo Presidencial de Liderazgo por cometer alta traición", antes de agregar que el caso ha sido enviado a la Fiscalía para la apertura de un procedimiento judicial contra él.

Así, ha acusado a Al Zubaidi de cometer "alta traición con el objetivo de socavar la independencia de la República", de "dañar la postura militar, política y económica de la República" y de "formar una banda armada y asesinar a oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas".

El organismo ha dicho además que el líder del CTS es sospechoso de "atacar la Constitución y las autoridades constitucionales" y de "violar" la Carta Magna y "comprometer la soberanía y la independencia del país", tras una reunión de emergencia encabezada por el presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo, Rashad al Alimi, para abordar la situación en el país.

La decisión ha sido anunciada horas después de que la coalición encabezada por Riad lanzara "ataques preventivos limitados" en el suroeste de Yemen tras denunciar que Al Zubaidi no había viajado a Arabia Saudí para participar en unas conversación para rebajar las tensiones, momento desde el que se le considera en paradero desconocido.

El portavoz de las fuerzas de la coalición, Turki al Maliki, afirmó que los ataques tuvieron como objetivo "frustrar el intento de Aidarus al Zubaidi de intensificar el conflicto y extenderlo a la provincia de Al Dali", antes de agregar que el líder del CTS "distribuyó armas y municiones a decenas de elementos dentro de Adén con el objetivo de provocar disturbios en las próximas horas".

El presidente del CTS --una facción secesionista respaldada por Emiratos Árabes Unidos (EAU) que aspira a la creación del Estado del Sur de Arabia-- debía partir este martes hacia Riad en un vuelo operado por Yemen Airways, para reunirse con Al Maliki y Al Alimi con vistas a abordar la escalada de tensiones en la zona.

CRÍTICAS DEL CTS

De hecho, el CTS ha publicado este mismo miércoles un comunicado para negar que Al Zubaidi esté en paradero desconocido y ha recalcado que "continúa llevando a cabo sus labores desde la capital, Adén", en referencia al lugar donde tiene su sede el gobierno reconocido internacionalmente después de trasladarse desde Saná tras caer la ciudad en manos de los hutíes en 2015.

"El CTS afirma sus acciones positivas y responsables frente a varias iniciativas políticas y esfuerzos de diálogo, a partir de su convicción de que un diálogo serio es la mejor forma de abordar los asuntos justos, entre ellos el asunto del pueblo sureño", ha manifestado, antes de confirmar que su delegación --sin Al Zubaidi-- viajó el martes a Arabia Saudí.

En este sentido, ha expresado su "profunda preocupación" ante el hecho de que "no hay información oficial sobre el paradero" de su delegación tras su llegada a Riad. "Esto genera preguntas urgentes que requieren una aclaración urgente", ha resaltado.

El CTS ha condenado además los últimos bombardeos saudíes contra Al Dali y ha asegurado que se han saldado con "víctimas civiles, incluidas mujeres y niños", sin dar un balance concreto. "Esto supone una escalada lamentable que es inconsistente con el clima de diálogo declarado", ha manifestado el organismo.

Por ello, ha reclamado a las fuerzas saudíes que "detengan inmediatamente sus bombardeos, garanticen la seguridad de la delegación en Riad y permitan que se comuniquen inmediatamente", algo que ha descrito como "un requisito previo para crear una atmósfera positiva de cara a cualquier diálogo serio y significativo".

"El CTS pide también a los hermanos en la región y en la comunidad internacional que jueguen un papel activo y responsable para detener estas prácticas y garantizar el respeto a los principios humanitarios y legales, contribuyendo así a un proceso de paz y estabilidad", ha apostillado.

Los ataques de este miércoles llegan al hilo de los lanzados a finales de diciembre por Riad contra armas y vehículos de combate presuntamente transportados en barcos desde EAU en favor del Consejo de Transición del Sur, un hecho que llevó al gobierno reconocido internacionalmente a declarar el estado de emergencia y exigir la retirada de las tropas emiratíes, algo que se concretó días después.

En las últimas semanas, el Gobierno saudí ha acusado al CTS de provocar una "escalada injustificada" al actuar de forma "unilateral" con ataques en posiciones militares en las gobernaciones orientales de Hadramut y Mahra, lo que ha tensado las relaciones diplomáticas entre Riad y Abu Dabi, que apoyan a partes enfrentadas en el seno de la coalición internacional contra los rebeldes hutíes.

El Consejo de Transición del Sur controla gran parte del sur y el este de Yemen y ha rechazado los llamamientos a retirarse de estas provincias. Además ha reiterado su propuesta de un "estado federal justo" que incluya a todos los grupos de población. El Consejo cuenta además con el apoyo de las Fuerzas de Élite de Hadramut, que controlan las ciudades de Mukalla y Al Shihr.