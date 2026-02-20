February 9, 2026, Sana'a, Sana'a, Yemen: The Yemeni president and cabinet members took the constitutional oath before Presidential Leadership Council Chairman Rashad Muhammad al-Alimi in the capital, Aden, following the appointment of Shaya'a Mohsen al-Zi - Europa Press/Contacto/Yemeni Press Office APA Imag

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno reconocido internacionalmente de Yemen ha denunciado la presencia de hombres armados en las inmediaciones del Palacio Presidencial de Maashiq, en Adén, en un intento de llevar a cabo "un ataque organizado y premeditado", que en la noche de este jueves ha dejado un muerto y al menos 20 heridos.

"Elementos armados e individuos que incitaban al desorden se reunieron e intentaron infiltrarse en la zona para llevar a cabo actos de sabotaje", ha señalado el Comité de Seguridad de Adén en un comunicado en redes sociales donde ha considerado que la persistencia de estos elementos en cruzar las líneas rojas, atacando a las fuerzas de seguridad e intentando asaltar la puerta exterior del Palacio Maashiq, constituyó un ataque organizado y premeditado".

El organismo ha asegurado haber actuado con "moderación", si bien fuentes médicas citadas por el portal de noticias yemení South24 han señalado que una persona ha muerto y otros 20 "manifestantes pacíficos" han resultado heridos por "disparos" de los agentes desplegados en la sede presidencial.

Estos incidentes llegan horas después de que, según ha indicado el Comité de Seguridad de Adén, se hayan concentrado "grupos armados" frente a Maashiq, a los que ha acusado de participar en "disturbios, bloqueos de carreteras y agresiones al personal de seguridad y a los intereses públicos".

La entidad ha apuntado a "campañas de incitación, los intentos de sembrar el caos y los esfuerzos de movilización engañosos de los últimos días, destinados a obstruir la labor del Gobierno", al tiempo que ha asegurado que "el derecho a la expresión pacífica está garantizado constitucionalmente".

"El Estado respeta y se compromete a proteger este derecho, siempre y cuando se respeten las leyes y reglamentos y no se altere la tranquilidad pública ni se ponga en peligro la propiedad pública y privada", ha manifestado.

Por su parte, el Consejo de Transición del Sur (CTS), que controla gran parte del sur y el este de Yemen, ha condenado "enérgicamente los actos de represión y violencia contra manifestantes pacíficos" en Adén, en un comunicado difundido por el canal AIC TV en el que ha exigido el "cese inmediato e incondicional de los ataques militares y las prácticas de ocupación contra los manifestantes".

"Recurrir a la represión constituye una flagrante violación de las convenciones internacionales y refleja la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la voluntad popular", ha agregado en una nota en la que ha hecho un llamamiento "urgente" a Naciones Unidas así como a su secretario general, António Guterres, para que intervengan a fin de "proteger el derechos de los civiles a la expresión pacífica y poner fin a la violencia" en su contra.

El CTS ha exigido asimismo la formación de un "comité de investigación independiente y transparente" para identificar y pedir responsabilidades a quienes hayan dado la orden de abrir fueg contra los manifestantes y ha asegurado que "los intentos de intimidación no lograrán privar a la población del sur de su derecho a expresar su postura y su causa nacional".

El Gobierno de Yemen formado tras la elección de Shaya Mohsen al Zindani como nuevo primer ministro se ha reunido este mismo jueves en Adén por primera vez. Un cambio de gabinete respaldado por la coalición que lidera Arabia Saudí y producido tras la reciente ofensiva lanzada por fuerzas afines al CTS en varias provincias del país.