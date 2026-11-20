Archivo - 18 September 2019, Saudi Arabia, Riyadh: Saudi Colonel Turki al-Malki, the spokesman for the Saudi-led coalition fighting in Yemen, speaks during a press conference on the attack against Aramco oil facility. attacks over the weekend on it oil fa - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí ha pedido este viernes a los civiles evacuar el puerto de la ciudad de Hodeida, situada en la costa del mar Rojo, alegando "su propia seguridad", en medio del recrudecimiento de los combates con los insurgentes hutíes desde septiembre.

"El Mando de las Fuerzas Conjuntas de la Coalición solicita a los civiles que evacuen el puerto de Hodeida, de acuerdo con el mapa ilustrativo de la zona, por su propia seguridad", ha indicado el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, en una publicación en redes, en un mensaje que se lee como paso previo a lanzar un ataque.

Este anuncio llega en plena escalada del conflicto cuando Riad ha defendido adoptar todas las medidas necesarias para defender su soberanía, proteger sus recursos nacionales y salvaguardar a sus ciudadanos y residentes tras la oleada de ataques contra su territorio, el último y más importante contra el Centro Financiero Rey Abdalá, en la capital, que sigue a otros bombardeos a aeropuertos o gaseoductos.

Asimismo, el portavoz de la coalición militar ha informado de que en las últimas horas han interceptado cinco drones y un misil balístico dirigidos contra la región sur y contra Riad.

La escalada ha provocado ya más de 340.000 desplazados, según las últimas estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).

LOS HUTÍES AMENAZAN CON REPRESALIAS CONTRA EL PUERTO DE YEDÁ

En todo caso la respuesta de los rebeldes yemeníes no se ha hecho esperar y poco después, el portavoz militar hutí, Yahya Saree, ha avisado de represalias contra el puerto de Yedá y otras infraestructuras similares si las fuerzas lideradas por Riad atacan el puerto de Hodeida.

"Las Fuerzas Armadas anuncian que el puerto de Yedá y todos los puertos saudíes enemigos de la costa del mar Rojo serán objetivos de nuestras fuerzas en caso de que el enemigo lleve a cabo sus amenazas de bombardear el puerto de Hodeida", ha asegurado en un mensaje difundido por sus canales de comunicación.

De esta forma, ha replicado los avisos de evacuación insistiendo en que los empleados y trabajadores y "quienes se encuentren en sus inmediaciones" evacúen "inmediatamente" y se alejen de estas instalaciones. "Instamos a todas las compañías navieras a que evacúen sus buques de estos puertos de inmediato", ha agregado.

En la misma línea ha avanzado nuevos ataques aéreos contra Arabia Saudí, advirtiendo a las compañías aéreas de que el espacio aéreo saudí "no es seguro". "Será escenario de nuestras operaciones en las próximas horas, con la excepción del espacio aéreo sagrado sobre La Meca y Medina", ha afirmado.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han logrado avances en los alrededores de Taiz durante los últimos días y han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, mientras que las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron una contraofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.