El conflicto en Yemen se recrudece con potentes cruces de bombardeos entre los hutíes y Arabia Saudí

TAIZ, Sept. 27, 2026 -- This handout screenshot provided by the Houthi Media Center on Sept. 27, 2026 shows the destruction after an alleged Saudi airstrike targeted a market in Taiz. At least seven people were killed and 40 others wounded in airstrikes - Yin Ke / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hutíes de Yemen y las fuerzas militares saudíes han vuelto a intercambiar bombardeos durante las últimas horas que han alcanzado los alrededores de la capital yemení, Saná, y las regiones saudíes de Asir (donde una persona ha resultado herida) y Najrán.

El ataque en Saná ha constado de una sucesión de bombardeos que, de momento, no ha dejado víctimas según la primera valoración de la agencia oficiosa de los hutíes, Saba. El más grave de los ataques ha caído cerca del Hospital Materno-Infantil de Al Sabin, según ha denunciado el Ministerio de Salud de los hutíes en un comunicado. El bombardeo ocurrió a mediodía, una hora punta de atención médica, y el centro ha registrado "daños graves".

"Atacar hospitales e instalaciones sanitarias constituye una flagrante violación del derecho Internacional humanitario y priva a los yemeníes de su derecho fundamental a una atención médica segura", ha denunciado.

Fuentes locales del portal de noticias yemení South24 han constatado que algunos bombardeos han alcanzado el Palacio Presidencial de Saná, centro neurálgico de la autoridad hutí en la capital yemení, cuyo control asumieron hace ya más de una década, en el comienzo de la guerra civil todavía en curso y de la espiral de violencia que ha devastado el país.

El Gobierno yemení desde Adén, que reconoce como legítimo la comunidad internacional, ha confirmado posteriormente la "ejecución de un ataque contra objetivos militares vitales legítimos en la capital" con la asistencia de su aliado saudí, de momento sin dar más detalles.

En lo que corresponde a Arabia Saudí, el servicio de Defensa Civil del reino árabe ha denunciado en redes sociales un ataque contra una mezquita de Asir y en una escuela de Najrán, bombardeo este último sin víctimas.

Por otra parte, fuerzas afines al Gobierno de Adén han informado en las últimas horas de que han conseguido repeler un ataque hutí en la localidad de Jabal Han, en las inmediaciones de la asediada ciudad de Taiz.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente.