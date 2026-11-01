AMP.- Denuncian la muerte bajo custodia de hutíes de un trabajador del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU

Archivo - SANAA, Oct. 12, 2018 A man walks by graves of children killed in airstrikes, at a cemetery in Sanaa, Yemen, on Oct. 12, 2018. A UN human rights committee on Thursday urged Saudi Arabia to halt its deadly airstrikes against civilian targets in Y - Mohammed Mohammed / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, ha denunciado este sábado la muerte bajo custodia de las autoridades hutíes de uno de sus trabajadores y ha exigido una investigación al respecto.

El fallecido es Mohamad el Shami, de nacionalidad yemení, quien trabajaba en la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU en Yemen y que estaba "arbitrariamente detenido" desde el 6 de junio de 2024. La familia de El Shami ha informado de que murió hace más de un mes, pero no han recibido la noticia hasta ahora.

"Es absolutamente devastador", ha afirmado Turk en un comunicado oficial en el que pide "una investigación inmediata a las autoridades 'de facto' hutíes".

"Es una pérdida descorazonadora para la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU y para las Naciones Unidas en general. La familia de Mohamad no ha recibido ninguna explicación sobre las causas ni circunstancias de su muerte. Merecen saber la verdad", ha argumentado.

Así, ha pedido "total transparencia" y una investigación "urgente, independiente y minuciosa" de su muerte. "Es necesario que se entreguen todos los registros médicos y de la detención, que se preserven las pruebas y que se investigue de forma independiente la causa de la muerte. Debe haber rendición de cuentas", ha añadido.

Turk ha recordado que hay otros trabajadores de la ONU detenidos, incluidos siete miembros de la agencia que dirige, así como otros cooperantes humanitarios y trabjadores de la sociedad civil para los que pide su "liberación inmediata e incondicional". Mientras tanto, las autoridades hutíes "deben garantizar su seguridad, un trato humanitario, acceso a la atención médica necesaria, contacto con sus familias y acceso de la ONU".

Además, estas detenciones "socavan gravemente la capacidad de apoyo a la población de Yemen durante la grave crisis humanitaria y de derechos humanos". "Les insto a cambiar de rumbo", ha concluido.

GUTERRES ASEGURA ESTAR EN CONTACTO CON LOS HUTÍES PARA "BUSCAR RESPUESTAS"

Por su parte, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha asegurado "estar recabando con urgencia respuestas de las autoridades hutíes sobre las circunstancias" de la muerte de el Shami, después de que la milicia no haya facilitado información alguna a pesar de las "reiteradas" solicitudes de la ONU.

Asimismo, ha informado de que se trata de la segunda muerte de un trabajador de Naciones Unidas a manos de los hutíes, tras la muerte de un compañero del Programa Mundial de Alimentos en febrero de 2025.

"Es un doloroso recordatorio de los graves riesgos a los que se enfrentan todos los miembros del personal de las Naciones Unidas y del personal humanitario, que siguen detenidos de forma arbitraria, algunos desde hace años. Su detención prolongada es inaceptable y causa un inmenso sufrimiento tanto a ellos como a sus familias", ha indicado en un comunicado a través de su portavocía.

Por último, Guterres ha asegurado estar "profundamente preocupado" por la seguridad y el bienestar físico y psicológico de los 70 miembros del personal de Naciones Unidas, los cinco antiguos miembros del personal de la ONU y el personal de organizaciones humanitarias y de la sociedad civil que siguen detenidos, reiterando su llamamiento para que sean puestos en libertad "de forma inmediata e incondicional".