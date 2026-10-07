Yemen.- AMP.- Dos muertos y cerca de 30 heridos en un ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Abha, en Arabia Saudí

Archivo - September 25, 2024, Saint Petersburg, Russia: The national flag of the Kingdom of Saudi Arabia, fluttering in the wind on a flagpole in Saint Petersburg, Russia. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han confirmado este miércoles la muerte de dos mujeres extranjeras pero con residencia en el país, en un ataque perpetrado en la víspera contra el aeropuerto internacional de Abha, cerca de la frontera con Yemen, en medio del repunte de combates con los rebeldes hutíes.

La Autoridad General de Aviación Civil (GACA, por sus siglas en inglés) de Arabia Saudí ha señalado en un comunicado que las mujeres eran nacionales de Marruecos y Argelia, y ha elevado a 28 los heridos, incluidos saudíes, un ciudadano de Bangladesh y otro de Filipinas.

El organismo se ha referido a otro ataque lanzado este mismo miércoles contra el aeropuerto Internacional Rey Jalid, que se ha saldado hasta el momento con una única víctima mortal, un residente de nacionalidad sudanesa, y ocho personas heridas --incluidos cinco saudíes, dos egipcios y un paquistaní-- de diferente gravedad.

Todos ellos han sido hospitalizados, ha confirmado la GACA, que también ha informado de "algunos" daños materiales causados en las dos instalaciones, a la espera de concluir la evaluación de los mismos.

"La GACA está colaborando con las autoridades competentes para evaluar los daños, verificar la seguridad de las instalaciones y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros y mantener la seguridad y la protección de las operaciones dentro del sistema de aviación civil del Reino", ha agregado.

Los rebeldes hutíes han reivindicado este mismo miércoles múltiples ataques con drones y misiles contra Arabia Saudí, dirigiendo proyectiles contra los citados aeropuertos, la base aérea de las Fuerzas Armadas saudíes en Jamis Mushait, así como contra varios campamentos militares en el sudoeste del Reino.

Las fuerzas de la coalición militar que respalda al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen han asegurado en un comunicado que estos ataques de la insurgencia hutí "no han quedado ni quedarán impunes".

Así lo ha dicho su portavoz, el general Turki al Maliki, que ha informado del lanzamiento de "un ataque integral que ha supuesto la destrucción de un total de 82 objetivos militares legítimos pertenecientes a la milicia terrorista hutí en las provincias de Saada, Hodeida, Jauf y Marib".

El militar saudí ha confirmado ataques contra "fuentes de amenaza relacionadas con misiles balísticos", incluidos once instalaciones que almacenaban este tipo de armamento en "zonas montañosas de Saada, así como centros de mando y control, sistemas de comunicaciones (...) y cuarteles generales" de los insurgentes.