El Gobierno de Yemen y los hutíes acuerdan liberar a más de 1.600 detenidos en el marco de la guerra

Archivo - Un miembro de las fuerzas de los rebeldes hutíes en la capital de Yemen, Saná (archivo) - Osamah Yahya/dpa - Archivo

La coalición liderada por Arabia Saudí eleva a 1.750 los detenidos que serán liberados

La ONU destaca que el grupo es el más numeroso de "detenidos relacionados con el conflicto" desde el estallido de las hostilidades

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente y los rebeldes hutíes han alcanzado este jueves un acuerdo para liberar a más de 1.600 detenidos en el marco de la guerra en el país, según ha anunciado Naciones Unidas, que ha resaltado que este grupo es el más numeroso que será excarcelado desde el inicio de las conversaciones a raíz del conflicto desatado en 2014.

El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, ha manifestado que el acuerdo ha sido alcanzado "tras catorce semanas de negociaciones directas" en la capital de Jordania, antes de manifestar que "esto supone un logro significativo", dado que "demuestra que incluso ante una profunda desconfianza y un conflicto prolongado, el diálogo aún puede dar resultados".

Así, ha apuntado que el acuerdo "ofrece esperanza y alivio a miles de familias que han esperado demasiado tiempo, algunas más de una década, para la liberación de sus familiares". "Estas negociaciones han sido extraordinariamente complejas. Requirieron persistencia, flexibilidad y voluntad por todas las partes", ha manifestado.

"Las partes negociaron durante el Ramadán, el Eid (al Fitr) y un período de intenso conflicto e incertidumbre en la región. Felicito a las partes por su constante dedicación y determinación para alcanzar este resultado", ha indicado Grundberg, quien ha expresado además su agradecimiento a Jordania y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que, como en ocasiones anteriores, será el encargado de colaborar en el proceso de excarcelaciones.

En esta línea, ha hecho hincapié en que "estas sensibles y prolongadas negociaciones han requerido asistencia política, operativa y financiera" por parte de "diversos socios internacionales". "Las negociaciones celebradas en Omán en diciembre de 2025 allanaron el camino para el éxito de hoy", ha destacado, al tiempo que ha recordado que "numerosos acuerdos también se negociaron en conversaciones previas celebradas en Suiza".

"El siguiente paso clave es la aplicación. Las partes han acordado un plan de aplicación con el CICR para avanzar en la operación de liberación. Esta responsabilidad de las partes no termina con esta ronda de liberaciones. Queda mucho por hacer", ha reiterado el enviado de la ONU, que ha pedido a las partes "construir a partir de lo logrado hoy y trabajar de cara a liberaciones adicionales, también a través de iniciativas unilaterales, a partir del principio de 'todos por todos', tal y como indica el Acuerdo de Estocolmo".

"El acuerdo de hoy traerá pronto la alegría de reunir a miles de familias. También puede dar una renovada esperanza a los que siguen esperando a que sus familiares sean liberados", ha remarcado, antes de mostrar su esperanza de que este acuerdo "ayude a lograr la liberación de personal de la ONU y otros colegas que siguen detenidos de forma arbitraria" por parte de los hutíes. "Espero que el acuerdo de hoy genere confianza para hacer progresos sobre lo que el pueblo yemení más necesita, una paz sostenible", ha zanjado.

Por su parte, la jefa de la delegación del CICR en Yemen, Christine Cipolla, ha enfatizado que "las partes han dado hoy un paso más hacia la reunificación de familiares que esperan con ansias de volver a ver a los suyos". "Ahora que ya se ha llegado a un acuerdo sobre quiénes son los detenidos que van a ser liberados, transferidos y repatriados, el CICR está en condiciones de asumir su función de intermediario neutral en la implementación de estas complejas operaciones humanitarias", ha destacado.

El organismo ha reclamado para ello acceso total y sin trabas a los detenidos incluidos en el acuerdo de cara a poder entrevistarse con estas personas y confirmar su consentimiento para un traslado "en condiciones de seguridad y dignidad para todos los participantes". "Contamos con que todas las partes colaborarán al máximo para que podamos poner en marcha los preparativos a fin de implementar el acuerdo, en el marco de un proceso ordenado", ha remachado.

REACCIÓN DE LOS HUTÍES Y DE ARABIA SAUDÍ

Tras el anuncio del acuerdo, Abdulqder al Mortada, integrante de la delegación de los hutíes, ha afirmado en redes sociales que las negociaciones en Amán han finalizado "con la firma de las listas de nombres de prisioneros y detenidos" que serán liberados en el marco de este acuerdo.

Así, ha especificado que el pacto incluye la excarcelación de 1.100 hutíes, así como 580 miembros de las fuerzas yemeníes y sus aliados, incluidos "siete prisioneros saudíes y 20 prisioneros sudaneses". "La aplicación tendrá lugar una vez se completen los procedimientos con el CICR", ha señalado.

El presidente del Consejo Político Supremo instaurado por los hutíes en Yemen, Mahdi al Mashat, ha aplaudido la firma del acuerdo en Amán y ha expresado a Al Mortada su "gratitud" por los esfuerzos acometidos por la delegación de los hutíes. "Garantizamos a las familias de nuestros queridos prisioneros que su sufrimiento y el sufrimiento de sus hijos está al frente de nuestras prioridades y que volverán pronto, si Dios quiere", ha manifestado.

De esta forma, ha hecho hincapié en que el Consejo Político Supremo no ha escatimado esfuerzos para lograr la liberación de miembros del grupo detenidos en el marco del conflicto, según ha recogido la agencia yemení de noticias SABA, sin que las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente se hayan pronunciado por ahora sobre el acuerdo.

Por su parte, la coalición liderada por Riad ha elevado a 1.750 el número de detenidos a liberar, una cifra que incluye a 27 miembros de las fuerzas de la coalición, siete de los cuales son saudíes.

Así lo ha dado a conocer el portavoz de las fuerzas de la coalición, Turki al Maliki, en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde ha defendido que lo acordado en Amán "es de naturaleza puramente humanitaria y de suma importancia (...) hasta que todos los prisioneros de guerra y detenidos sean liberados de forma segura".

Los hutíes controlan la capital, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país tras su ofensiva en 2014, mientras que las autoridades reconocidas internacionalmente --respaldadas por una coalición militar encabezada por Arabia Saudí-- tienen su sede en la ciudad de Adén (sur).

El conflicto, que ha sumido al país en una grave crisis humanitaria, sigue activo, si bien ha bajado de intensidad y ha estado marcado durante los últimos años por los ataques de Israel contra los hutíes al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023 y por los enfrentamientos entre las tropas yemeníes y los separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS).