Un grupo de hombres armados secuestra un petrolero frente a las costas de Yemen y lo desvía hacia Somalia

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado este jueves de que un grupo de hombres armados ha abordado un petrolero en el golfo de Adén, frente a las costas de Yemen, el cual habría secuestrado y desviado hacia Somalia.

"Se han recibido informaciones sobre un incidente a 136 millas náuticas al este de Al Mukalla, Yemen. Un buque cisterna emitió una llamada de socorro indicando que un buque no autorizado se le acercó mientras navegaba hacia el oeste en el golfo de Adén", ha explicado la agencia británica en un comunicado.

Así, ha apuntado a que al menos seis personas armadas han abordado la embarcación, la cual han "controlado". "Se dirigen a Somalia. Las autoridades están investigando. Se recomienda a los buques que naveguen con precaución e informen a UKMTO sobre cualquier actividad sospechosa", recoge la nota.

Por su lado, el Centro de Seguridad Marítima del Océano Índico (MSCIO) de la Unión Europea ha confirmado el incidente, señalando que la misión naval Atalanta está "investigando el incidente y siguiendo de cerca la situación". "Se recomienda a los buques que operen en la zona que mantengan una vigilancia reforzada, cumplan las mejores prácticas para la seguridad marítima y comuniquen inmediatamente cualquier actividad sospechosa o información relevante al MSCIO y al UKMTO", ha añadido.

El suceso se ha producido en una zona donde generalmente grupos de piratas somalíes perpetran ataques y abordajes de embarcaciones con el fin de obtener a cambio un rescate. Estas acciones se han intensificado durante los últimos años.