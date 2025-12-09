BELEM, Nov. 21, 2025 -- UN Secretary-General Antonio Guterres speaks at a press conference during the 30th United Nations Climate Change Conference (COP30) being held in Belem, Brazil, Nov. 20, 2025. Guterres on Thursday called on countries to urgently r - Europa Press/Contacto/Lucio Tavora

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado este martes que los rebeldes yemeníes hutíes hayan remitido a personal de Naciones Unidas a un tribunal "especial", después de que las autoridades instauradas por la insurgencia en Yemen detuvieran a cerca de 60 de ellos acusándoles de espionaje para ayudar a Israel en sus ataques contra altos cargos.

"Instamos a las autoridades 'de facto' a que anulen la remisión y trabajen de buena fe para lograr la liberación inmediata de todo el personal detenido de la ONU, las ONG y la comunidad diplomática", ha declarado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, a través de un comunicado.

Así, el jefe de la ONU ha expresado su "profunda preocupación por la continua detención arbitraria de 59 funcionarios de Naciones Unidas" y ha denunciado que han permanecido incomunicados, algunos durante años, sin el debido proceso, en violación del Derecho Internacional".

En este sentido, ha recordado que el personal de Naciones Unidas, incluidos los nacionales de Yemen, gozan de inmunidad procesal respecto de todos los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones oficiales. Por último, ha reiterado que siguen "comprometidos a apoyar al pueblo de Yemen y a prestar ayuda humanitaria basada en principios".

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha confirmado que al menos uno de sus trabajadores, que lleva detenido desde noviembre de 2021, ha "sido presentado ante el llamado 'Tribunal Penal Especial' por falsos cargos de espionaje relacionados con su trabajo".

"Esto es totalmente inaceptable y constituye una grave violación de los Derechos Humanos", ha manifestado, antes de instar a los hutíes a liberar "inmediata e incondicionalmente" a los trabajadores humanitarios, a respetar los privilegios e inmunidades del personal de la ONU, y a facilitar su labor en apoyo del pueblo yemení y sus derechos.

Turk, que también ha criticado la detención de quienes "realizaban valientemente su labor de ayuda al pueblo yemení", ha denunciado que "se encuentran retenidos en condiciones intolerables" y que han recibido información "muy preocupante" sobre malos tratos. "Su sufrimiento, y el de sus familias, se ha prolongado demasiado tiempo. Su seguridad y bienestar corren grave riesgo", ha añadido.

A finales de noviembre, un tribunal de la capital, Saná, condenó a muerte por delitos de espionaje a un total de 17 personas, mientras que dos más cumplirán diez años en prisión por su vinculación a una red de espionaje que supuestamente trabajaba con los servicios secretos de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudí.

Yemen vive sumido el caos desde hace más de una década, tiempo en el que los rebeldes han consolidado su poder y ampliado su radio de amenazas. Los hutíes, aliados de Irán, han intensificado en los últimos dos años sus ataques contra Israel como represalia por la ofensiva militar en la Franja de Gaza.