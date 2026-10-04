Archivo - SANAA, Oct. 10, 2025 -- Demonstrators hold up guns and shout slogans during a rally to celebrate a cease-fire between Israel and Hamas, in Sanaa, Yemen, Oct. 10, 2025. Thousands of supporters of Yemen's Houthi group rallied Friday in the capita - Mohammed / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas insurgentes hutíes de Yemen han anunciado este domingo dos nuevos ataques contra las refinerías de la petrolera estatal saudí Aramco en respuesta a, según un portavoz militar hutí, más de un centenar de ataques aéreos saudíes contra sus posiciones en Yemen.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente y que lidera el presidente Rashad Al Alimi desde la ciudad de Adén.

Los ataques se han recrudecido todavía más este fin de semana, especialmente entre los hutíes y las fuerzas saudíes, aliadas del Gobierno de Adén, que intercambiaron fuertes bombardeos que han alcanzado los alrededores de la capital yemení, Saná, y las regiones saudíes de Asir (donde una persona ha resultado herida) y Najrán.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha confirmado en la tarde del domingo un total de 106 ataques aéreos saudíes en las últimas 24 horas, incluidos bombardeos de la aviación y lanzamiento de misiles contra la capital, Saná, y las provincias de Al Yauf, Taiz, Amran, Hajja y Sada.

Los aviones F-15 y Typhoon partieron de las bases de Jamis Mushait y Taif y los ataques con misiles, de Najrán. Con estos ya son 1.516 los ataques aéreos saudíes contra los hutíes desde que comenzó la escalada de violencia, según Sari.

El presidente de Yemen, dada la crítica situación, ha terminado anunciado también este domingo el comienzo de una gran contraofensiva con el objetivo final de expulsar a los insurgentes hutíes de la capital, Saná, después de más de una década bajo su control, y de derrotar al movimiento Ansarolá, respaldado por Irán, en todo el país.

A la espera de que el reino árabe se pronuncie sobre los nuevos bombardeos de este domingo, el portavoz de las fuerzas hutíes, el coronel Yahya Sari, ha anunciado dos ataques, el primero dirigido contra una instalación de Aramco en la capital saudí, Riad, y el segundo contra otra refinería en la zona de Jurais.

"Ambas operaciones lograron sus objetivos con éxito y los ataques fueron precisos, provocando grandes incendios en los lugares afectados", ha precisado. Los hutíes anunciaron ayer bombardeos contra otras instalaciones de la estatal saudí, pero fueron desmentidos por portavoces militares del reino.

Este repunte de las hostilidades ocurre después de más de una década de guerra civil, desde que los hutíes se hicieran con el control de Saná y amplias zonas del país a finales de 2014; un conflicto que ha terminado de devastar al que ya era uno de los países más pobres del mundo.

La guerra llevaba años en segundo plano, en medio de una relativa disminución de los enfrentamientos, tímidos intercambios de prisioneros y, sobre todo, latente frente a las campañas militares emprendidas por los hutíes contra Israel y la navegación por el mar Rojo por orden de Irán y como gesto de apoyo a la causa palestina.