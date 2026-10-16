Los hutíes anuncian un bombardeo contra una base militar cerca del aeropuerto de Adén

Archivo - (201230) -- ADEN, Dec. 30, 2020 (Xinhua) -- Soldiers gather at the airport's main gate following three explosions rocked the Aden International Airport in Aden, Yemen, Dec. 30, 2020. Three massive explosions rocked the Aden International Airport - Murad Abdo / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La insurgencia hutí de Yemen ha lanzado en la tarde-noche de este viernes un bombardeo dirigido contra la base militar de Al Badr, situada en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Adén, sede del Gobierno yemení desplazado.

Fuentes militares hutíes han confirmado a Saba, la agencia oficiosa de noticias de los insurgentes, que las "Fuerzas Armadas han atacado el centro de mando en Al Badr" que, aseguran, emplean fuerzas saudíes aliadas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente y ha alcanzado "los depósitos de municiones instalados dentro de la base".

El Ejecutivo yemení, por su parte, ha confirmado el lanzamiento de "dos misiles" por parte de los rebeldes hutíes que han impactado "dentro" del aeropuerto internacional de Adén, en el segundo incidente de este tipo en una semana.

El Ministerio del Interior ha descartado que se hayan producido víctimas en este ataque, si bien se trata de una información preliminar, a la espera de que las autoridades concluyan la evaluación de daños personales y materiales.

La cartera ha advertido de la "grave amenaza" que suponen los ataques contra infraestructuras civiles, especialmente contra el aeropuerto de Adén, habida cuenta de que constituye "una vía de acceso vital para el pueblo yemení, incluidos pacientes y personas con necesidades humanitarias urgentes que dependen de estas instalaciones para viajar al extranjero y recibir tratamiento médico".