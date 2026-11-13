Los hutíes atacan con misiles balísticos la ciudad de Adén, sede del Gobierno yemení

Archivo - ADEN, Aug. 19, 2025 -- A building destroyed in conflicts between Yemen's government forces and the Houthi group is seen on the outskirts of Aden, Yemen, Aug. 11, 2025. As the World Humanitarian Day is marked across countries on Tuesday, the M - Murad / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La insurgencia hutí de Yemen ha lanzado en las últimas horas un nuevo bombardeo contra la ciudad de Adén, donde se encuentra el Gobierno yemení desplazado desde la capital, Saná, dirigido contra "civiles e infraestructura civil", aunque de momento sin información sobre víctimas.

El portavoz del Ejército yemení, el coronel Mayid al Nuzaili, ha confirmado ataques con "misiles balísticos" en lo que representa "una peligrosa escalada de la cual la milicia es plenamente responsable de sus repercusiones".

"Como es su costumbre, recurren a dirigir su terrorismo contra civiles, ciudades e instalaciones vitales, en flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario", ha añadido.

Hasta ahora, la insurgencia se ha limitado a confirmar "un ataque contra un grupo de oficiales saudíes fue atacado en el campamento de Jabal Hadid, en la gobernación de Adén", sin dar más detalles. Arabia Saudí encabeza la coalición internacional contra los hutíes.

Poco después, el portavoz militar de los hutíes, el general Yahya Sari, ha confirmado nuevos ataques contra el aeropuerto Rey Jaled, en la capital saudí, Riad, y la estación de bombeo número 3 del oleoducto este-oeste al este de Riad. Las autoridades saudíes todavía no se han pronunciado.

Los insurgentes, además, han denunciado nuevos ataques de aviones de combate saudíes que han efectuado 85 operaciones de bombardeos en las provincias de Lahj, Taiz, Saada, Al Jauf, Marib e Ibb. Según los hutíes, hay constancia de ataques con misiles desde la base saudí de Najran, "lo que ha causado mártires y heridos entre los civiles".