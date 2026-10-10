Los hutíes atacan de nuevo el Aeropuerto de Riad

RIYADH, Sept. 19, 2026 -- This photo taken with a mobile phone on Sept. 19, 2026 shows thick smoke rising near King Khalid International Airport in northeastern Riyadh, Saudi Arabia.,Image: 1136349589, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Relea - Luo Chen / Xinhua News / Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las milicias hutíes han atacado este sábado el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad y habrían causado heridos, evacuación de parte de sus instalaciones y la cancelación de algunos vuelos.

La información oficial es escasa y se limita a dar cuenta de un "ataque". "Este incidente se produce en medio de ataques continuos y descarados dirigidos contra instalaciones de aviación civil en el Reino. El ataque causó varios heridos, cuyo estado se está evaluando actualmente", ha informado la Autoridad General de la Aviación Civil saudí (GACA) en un comunicado.

"Las operaciones en el aeropuerto han sido suspendidas temporalmente a la espera de una evaluación completa de los daños y de la verificación de la seguridad de las instalaciones, en coordinación con las autoridades competentes", ha añadido.

Previamente, las autoridades habían publicado una "Alerta de viaje para los pasajeros de Riad" en la que instaban a los usuarios a "contactar directamente con cada aerolínea y confirmar el vuelo antes de desplazarse al aeropuerto".

Distintos medios de comunicación internacionales han informado de incendios provocados por el impacto de los proyectiles de los hutíes que habrían obligado a evacuar la Terminal 3 del aeropuerto tras un "impacto directo" que ha dejado varios heridos, según recoge el 'The Wall Street Journal'.

En concreto da cuenta de la movilización de ambulancias y helicópteros para evacuar a los heridos hacia el Hospital Rey Fahad de Riad. Testigos presenciales han informado de varias detonaciones potentes y de humo en la zona.

También es oficial la información publicada por la aerolínea Kuwait Airways, que ha informado de la cancelación de dos vuelos a Riad por "problemas de seguridad que han obligado a cerrar el aeropuerto".

Canadá, Alemania o Irlanda han emitido ya alertas en las que recomiendan a sus ciudadanos evitar el aeropuerto. Canadá en particular advierte de "actividad militar" en la zona.

El pasado jueves tres personas murieron en un ataque, incluido un piloto de la aerolínea de bandera saudí Saudia. Un avión quedó destruido.