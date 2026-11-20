SANAA, Nov. 10, 2026 -- This handout screenshot from a video provided by Houthi Media Center shows firefighters trying to extinguish fires erupted after airstrikes at a gas station in Sanaa, Yemen, on Nov. 10, 2026. The Houthis have blamed Saudi Arabia f - Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La insurgencia hutí de Yemen ha denunciado este viernes que al menos 41 civiles han muerto en los ataques aéreos de Arabia Saudí emprendidos en las últimas 24 horas contra varias provincias del país.

Los aviones de combate saudíes han lanzado bombardeos contra Taiz, Sada, Haya y Lahj como parte de su campaña de apoyo al Gobierno yemení en Adén, reconocido por la comunidad internacional, y en medio del repunte de las hostilidades que estalló de nuevo en el país a finales de agosto.

El Ministerio de Salud hutí ha asegurado que entre los fallecidos hay 11 niños y siete mujeres, y además hay constancia de al menos 28 heridos, entre ellos tres niños.

El total de fallecidos desde la reactivación de los combates, añade, asciende ya a 438 y los heridos, a 924.

La coalición de apoyo liderada por Arabia Saudí se ha limitado a informar en redes sociales de la destrucción de "objetivos legítimos asignados al uso militar", sin dar más detalles.

CONDENA DE LA ONU

En este contexto, Naciones Unidas ha declarado su "preocupación" ante los ataques saudíes (como también por la ofensiva hutí) como último ejemplo de la actual escalada militar en Yemen y sus alrededores.

"Destacamos la necesidad de salvaguardar la continuidad de las operaciones de los puertos del Mar Rojo del Yemen, que sirven de salvavidas a millones de personas en el Yemen", ha manifestado el portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq.

"Instamos a todas las partes a que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, incluida la prohibición de dirigir ataques contra civiles e infraestructura civil, y a que tengan cuidado constante de proteger a la población civil y a los bienes civiles", ha reclamado.