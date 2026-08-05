Los hutíes reivindican un ataque contra un petrolero saudí al sureste de Adén, Yemen

Archivo - ADEN, March 3, 2024 -- This undated photo provided by Yemeni government shows the British cargo ship Rubymar, which was attacked by the Houthi group on Feb. 18, 2024, anchoring near the coast of Yemen. Yemen's internationally recognized governm - Europa Press/Contacto/Wang Shang - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este miércoles un ataque contra un petrolero saudí en aguas del golfo de Adén, como parte de su política "bloqueo contra bloqueo" hacia Riad.

"Las Fuerzas Armadas de Yemen (...) han logrado atacar el petrolero saudí 'Daisy' en el golfo de Adén con un misil balístico; la operación ha alcanzado su objetivo con éxito (...) y el buque ha resultado dañado y se ha visto obligado a dar media vuelta", ha indicado en redes sociales su portavoz militar, Yahya Sari.

El representante hutí ha enmarcado esta agresión como parte de su bloqueo naval al país vecino: "Este ataque se inscribe en el marco de la imposición de una prohibición de navegación marítima al enemigo saudí, de acuerdo con la fórmula 'bloqueo por bloqueo'".

Asimismo, ha vuelto a asegurar que las fuerzas hutíes "no permitirán el paso de ningún buque, ya sea desde el sur o desde el norte del mar Rojo, hasta que se satisfagan las justas reivindicaciones de nuestro pueblo y se levante el bloqueo sobre él".

Horas antes, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado de una "fuerte explosión" registrada durante la jornada cerca de un petrolero que navegaba al sureste de Adén.

El organismo vinculado a la Armada británica ha indicado en un breve comunicado difundido en redes sociales que el "incidente" ha tenido lugar a "95 millas naúticas (unos 175 kilómetros) al sureste de Adén, Yemen" sobre las 16.30 horas (hora peninsular española).

"El capitán de un petrolero informó de que había oído una fuerte explosión muy cerca del buque. Toda la tripulación se encuentra a salvo y ha sido localizada. No se ha informado de ningún impacto medioambiental", ha agregado el UKMTO, que apunta a que las autoridades están investigando el suceso.