Yemen.- AMP.- Los hutíes toman la estratégica ciudad yemení de Moca, cerca del estrecho de Bab el Mandeb

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hutíes se han hecho este jueves con la estratégica ciudad de Moca, situada en la costa oeste y la más cercana al estrecho de Bab el Mandeb, en el marco de la ofensiva lanzada hace cerca de una semana contra las fuerzas de las autoridades reconocidas internacionalmente, respaldadas por una coalición liderada por Arabia Saudí.

Según las informaciones recogidas por el portal yemení de noticias Marebpress, los hutíes han irrumpido en Moca tras tomar Hays y Al Joja, en la provincia de Hodeida, ante el repliegue de las tropas gubernamentales debido a la presión de los rebeldes, que han logrado importantes avances en la zona durante los últimos días.

Diversos vídeos en redes sociales muestran a los rebeldes realizando patrullas en Moca --situada al norte de Bab el Mandeb, una de las principales rutas principales de la región, junto con el estrecho de Ormuz--, aunque la autenticidad de las grabaciones no ha podido ser verificada de forma independiente.

El portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha indicado en un breve mensaje en redes sociales que los rebeldes han derribado un dron de reconocimiento saudí en la provincia de Haya, sin pronunciarse sobre la situación en torno a Moca y sin que Riad haya reaccionado por ahora a este anuncio del grupo chií.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de las autoridades instauradas por los hutíes en la capital de Yemen, Saná, desde 2015, ha destacado en un comunicado que "la insistencia del régimen saudí a la hora de violar la soberanía yemení y sus continuados bombardeos requieren de una respuesta para que detenga estas acciones hostiles".

El 'número dos' de la cartera, Abdulwahid Aburas, ha confirmado en declaraciones a la agencia de noticias SABA que los enfrentamientos registrados en la "costa occidental", donde se encuentra Moca, han concluido y que la zona se encuentra "estable".

Asimismo, ha desvinculado la toma de la localidad de la cuestión securitaria en el mar Rojo y reiterado que Riad continúa "masacrando" a los yemeníes con sus ataques y su "bloqueo injusto".

En este sentido, los hutíes han asegurado que la libertad de navegación en el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb permanece "segura e ininterrumpida" y que "no hay motivo de preocupación" entre la comunidad internacional al respecto.

Así lo ha dicho Mohamed Abdul Salam, portavoz de la insurgencia, quien ha apuntado a que las operaciones militares llevadas a cabo en las últimas horas tienen un carácter "limitado" y "defensivo". "Una vez que cese la agresión contra Yemen y se levante el bloqueo, las operaciones actuales también llegarán a su fin", ha agregado.

Durante su ofensiva, las fuerzas hutíes habrían liberado a "todos" los presos recluidos en cárceles "saudíes" en la costa, según ha apuntado a SABA el jefe del Comité Nacional para Asuntos de Prisioneros, Abdul Qader al Murtada.

Desde el Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente no han confirmado hasta el momento la retirada de sus tropas de la zona, bien el vicepresidente del Consejo de Liderazgo Presidencial, el general Tariq Saleh, ha anunciado que ha dado orden de formar "un centro de mando alternativo en un lugar seguro para reagrupar a las fuerzas, en consulta con la dirección de la coalición", en alusión a la coalición militar encabezada por Arabia Saudí".

La toma de la ciudad por parte de los hutíes supondría un duro vaparalo para las autoridades reconocidas internacionalmente y aumentaría las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los rebeldes lanzaron una ofensiva la semana pasada en la costa del mar Rojo y los alrededores del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, tras lo que las fuerzas internacionales lideradas por Riad ejecutaron una campaña de bombardeos para respaldar a las tropas gubernamentales, que en enero lograron establecer su control en zonas del sur del país tras la disolución del Consejo de Transición del Sur (CST), respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), a raíz de unos combates internos.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.