Irán pide diálogo en Yemen y ofrece ayuda a Arabia Saudí para mediar con los hutíes

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha subrayado ante su par saudí, Faisal bin Farhan, que "no existe solución militar" para los conflictos en Oriente Próximo, mostrándose favorable al "diálogo entre Arabia Saudí y Yemen" y ha ofrecido ayuda para mediar con los rebeldes hutíes, que han reivindicado múltiples ataques contra Arabia Saudí, especialmente contra el aeropuerto de Riad, la capital.

"Insistir en un enfoque militar y desestimar una solución política complicará la situación actual", ha manifestado Araqchi, que ha defendido que "no existe una solución militar para las crisis de la región", según un comunicado en el que Teherán ha señalado que las partes han "intercambiado puntos de vista sobre la situación en la región".

Así, ha comunicado a su par que Teherán "está dispuesta a brindar cualquier ayuda para facilitar el inicio de un diálogo entre Arabia Saudí y Yemen, así como para contribuir a alcanzar una solución política" pese a las reiteradas acusaciones que sitúan a los rebeldes hutíes como un grupo vinculado a Irán.

Por su parte, la cartera de Exteriores saudí ha sido más escueta en detalles, afirmando únicamente que "han abordado la reciente escalada en la región y los esfuerzos que se están realizando al respecto".

Este mismo lunes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha advertido de que cualquier aumento de la tensión en la región "solo beneficia a Israel" y ha expresado su "profunda preocupación por los últimos acontecimientos en la península Arábiga".

En este sentido, ha vuelto a recalcar que Teherán está dispuesta a mediar y ha manifestado que el país "no desea ver enfrentamientos entre países musulmanes, especialmente cuando la región ya hace frente a tensiones causadas por Estados Unidos e Israel".

"Hemos reiterado una y otra vez que el pueblo de Yemen debe luchar para vivir con dignidad y verse liberado de la presión, las sanciones y el bloqueo. Lo que ha perdurado durante los últimos diez o doce años es injustificable bajo los principios islámicos y el Derecho Internacional", ha aclarado.