Israel bombardea un supuesto objetivo de los hutíes en la capital de Yemen

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado que ha lanzado un nuevo ataque contra un supuesto objetivo de los rebeldes hutíes en la capital de Yemen, Saná, después de que las defensas aéreas israelíes hayan interceptado al menos dos drones lanzados desde territorio yemení, sin que por el momento la insurgencia haya reclamado su responsabilidad en los lanzamientos.

"La Fuerza Aérea ha atacado recientemente y de forma selectiva un objetivo militar del régimen terrorista hutí en la zona de Saná", han indicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que han indicado que están "actuando con contundencia" contra los hutíes, mientras "actúan para eliminar cualquier amenaza a los ciudadanos israelíes".

Asimismo, han denunciado que, desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, "el régimen terrorista hutí ha operado agresivamente, con la guía y financiación de Irán, para perjudicar a Israel y a sus aliados, socavar el orden regional y perturbar la libertad de navegación internacional".

De hecho, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha monitorizado el ataque contra Yemen desde el puesto de mando, tal y como ha indicado en un breve comunicado en el que ha hecho una referencia bíblica a las diez plagas.

Su confirmación ha llegado después de que la portavocía de temas de seguridad del Ministerio del Interior de los hutíes informara del ataque a través de un aviso publicado en su canal de Telegram, si bien por el momento no ha dado detalles sobre víctimas o daños.

Durante el fin de semana, el Ejército israelí realizó varios bombardeos sobre Saná, que se saldaron con al menos diez muertos y 92 heridos. Los ataques cayeron en la central eléctrica de Haziz y en un depósito de combustible. Israel confirmó que uno de los ataques alcanzó el Palacio Presidencial.

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.