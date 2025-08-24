Yemen.- AMP.- Israel lanza una ola de ataques contra la capital de Yemen tras el impacto de un misil de racimo hutí

Archivo - SANAA, April 7, 2025 -- A forensic evidence member stands by the wreckage of missiles at the site of a house destroyed by U.S. airstrikes in Sanaa, Yemen, on April 7, 2025. The death toll from U.S. airstrikes targeting a residential house in Ye - Europa Press/Contacto/Mohammed Mohammed - Archivo

La insurgencia yemení resta importancia a los bombardeos y asegura que ampliará sus ataques contra Israel MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado este domingo una serie de ataques aéreos contra la capital de Yemen, Saná, que han alcanzado, según ha informado la cadena de televisión Al Masriya, considerada como uno de los órganos portavoces del movimiento insurgente yemení, las inmediaciones del Palacio Presidencial, una central eléctrica y depósitos de combustible sin que de momento se conozca el número de víctimas.

A la espera del comunicado del Ejército israelí, el Ministerio de Defensa del país ha publicado una imagen protagonizada por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, observando los ataques en una sala de operaciones y rodeado de la plana mayor de seguridad.

No obstante, fuentes de seguridad israelíes ya han avanzado, bajo condición de anonimato, que los bombardeos constituyen una respuesta a los recientes ataques con misiles de los hutíes, recoge la cadena panárabe Al Yazira, y particularmente al ocurrido el viernes, cuando un proyectil con carga de racimo, nunca visto antes en la campaña de los insurgentes contra Israel, alcanzó un domicilio en la ciudad de Ginaton, sin dejar víctimas.

El escudo defensivo de Israel fue incapaz de interceptar la carga entera del proyectil, de acuerdo con las fuentes de la investigación al diario 'Times of Israel', aunque han insistido que las defensas aéreas del país están capacitadas para responder a esta clase de munición, prohibida por el Derecho Internacional por su carácter indiscriminado.

En una primera respuesta al ataque, un destacado representante político de los hutíes, Hezam al Asad, ha avisado que la insurgencia no se verá intimidada en lo más mínimo y que proseguirá contra su campaña contra Israel en apoyo a la causa palestina.

"Mediante su agresión contra nuestro pueblo, el enemigo sionista intenta engañarse con una victoria imaginaria atacando un tanque eléctrico, o una gasolinera, para levantar la moral de sus colonos entre el humo que se eleva", ha advertido, "pero solo se tambalea, sumido en el fracaso y la derrota".

"Nuestras posiciones son firmes y basadas en principios, y nuestras operaciones en apoyo de Gaza continuarán y se ampliarán", ha zanjado el alto cargo del politburó de Ansar Alá, el nombre oficial de la insurgencia.