Al menos 22 civiles muertos en bombardeos saudíes en Saná, según los hutíes

Archivo - SANAA, Oct. 4, 2026 -- A worker inspects a sponge factory after it was struck by an airstrike carried out by a Saudi warplane in Sanaa, Yemen, on Oct. 4, 2026. Yemen's Houthi group said Sunday that Saudi Arabia had launched 106 air and missile - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 22 civiles han muerto y 30 más han resultado heridos en un bombardeo saudí sobre el distrito de Bani Hashish de la región de Saná, la capital yemení, según han denunciado las autoridades de los hutíes, que controlan la zona desde 2014.

El Ministerio de Sanidad han informado de esta cifra de fallecidos en un ataque de la aviación saudí sobre viviendas civiles en el que la mayoría de las víctimas serían mujeres y niños, informa la agencia de noticias oficial de los hutíes, Saba. Entre los heridos hay un cámara de la cadena Al Masirá TV y hay seis casas destruidas.

El Gobierno yemení ha condenado la "masacre horrorosa" en la que las viviendas han quedado totalmente destruidas con sus moradores dentro y ha denunciado los "continuos ataques a civiles, trabajadores del servicio de ambulancias y equipos de rescate" en "una violación deliberada del derecho internacional humanitario".

El presidente del Consejo Político Supremo instaurado por los hutíes en Yemen, Mahdi Mohamed al Mashat, ha prometido vengar estas muertes. "Prometemos que todos los mártires de nuestro pueblo obtendrán venganza contra el asesino de niños y mujeres (...). Les vamos a castigar por sus crímenes, por los ataques a mercados y viviendas iguales que los de los sionistas", ha añadido.

Más tarde, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha recordado el ataque del viernes en el mercado de Al Hadara de Taiz que causó también "decenas de civiles muertos" y ha anunciado una respuesta a estos "brutales y horrendos crímenes" de la "agresión saudí".

En concreto, los hutíes han lanzado "seis operaciones militares cualitativas" con misiles balísticos, misiles de crucero y drones. Uno de los ataques estaba dirigido al Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, contra tanques de almacenamiento de petróleo de la empresa petrolera estatal Aramco y una torre de destilación también de Aranco.

En la capital del "enemigo saudí", Riad, "la operación ha logrado con éxito su objetivo", al igual que en Jurais, donde se ha alcanzado una torre también propiedad de Aranco. El tercer lanzamiento habría alcanzado igualmente su objetivo, en este caso la Estación de Bombeo Número 8 de Dawami, y el cuarto ha impactado en un lugar de alojamiento de tropas saudíes en Najran en un "impacto directo" que ha causado "un gran número de muertos y heridos".

El quinto ataque ha alcanzado edificios militares en el este de Al Yauf y ha matado o heridos a "decenas de militares" y el sexto ha caído en edificios de tropas saudíes en los distritos de Raghwan y Madghal, en la provincia de Marib.