October 5, 2026, Pakistan: Deputy Prime Minister/Foreign Minister of Pakistan Senator Mohammad Ishaq Dar Arrives in Riyadh for Strategic Political and Defence Committee Meeting - PPI / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turquía y Pakistán han anunciado este lunes el envío de fuerzas militares en apoyo a Arabia Saudí después de que este país, con el que comparten la Alianza de La Meca, denunciara ataques de los rebeldes hutíes yemeníes contra su territorio.

El Comité de Defensa de la Alianza de La Meca "ha decidido aplicar de inmediato los compromisos de defensa colectiva y adoptar las medidas necesarias para proporcionar las fuerzas militares y medios acordados para garantizar su rápido despliegue en el Reino", ha explicado la alianza en un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Exteriores paquistaní.

El despliegue se realizará "conforme a los acuerdos aprobados y la legislación nacional de las partes" con el fin de "mejorar la disposición, integración militar y capacidad colectiva de afrontar y contrarrestar las amenazas".

El ministro de Defensa saudí, el príncipe Jalid bin Salman, ha confirmado la activación de "medidas colectivas de disuasión" de la Alianza de La Meca en respuesta a los ataques contra territorio saudí de las milicias hutíes.

"Nuestros países están unidos y activan la disuasión colectiva contra la agresión contra el Reino", ha explicado Bin Salman tras una reunión de emergencia del Comité de Política y Defensa Estratégicas celebrada en Riad, según recoge la agencia de noticias oficial saudí, SPA.

Estas medidas "confirman la unidad de los tres países y su decidida defensa de la seguridad, soberanía e integridad territorial" conforme a lo previsto en el acuerdo militar.

AMENAZAS CONTRA ARABIA SAUDÍ

El comunicado conjunto explica que la reunión de urgencia fue convocada por "las amenazas que afronta el Reino de Arabia Saudí" y condena "en los términos más contundentes" los ataques contra La Meca y Medina --lugares más sagrados del islam-- y contra "ciudades, civiles e instalaciones económicas" saudíes.

Asimismo, Turquía y Pakistán destacan la "vigilancia", "disposición", "profesionalismo y alto nivel de competencia demostrados" por las fuerzas militares saudíes.

Los tres países han decidido además nombrar al teniente general paquistaní Nauman Mahmud como primer secretario general de la alianza para un mandato de tres años.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, presente en Riad, ha destacado la culminación de la "institucionalización" de la Alianza de La Meca a pesar de la convocatoria de esta sesión de urgencia. Fidan ha explicado que la reunión estaba prevista previamente, pero los últimos acontecimientos en Yemen y Arabia Saudí propiciaron la convocatoria extraordinaria.

Así, según Fidan, han abordado el tipo de apoyo que podrían dar a Arabia Saudí en relación con Yemen y han tratado las fórmulas para resolver la crisis yemení a través del diálogo.

El Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca se firmó el pasado 7 de agosto en la ciudad santa saudí y contempla que cualquier ataque contra uno de los tres firmantes sería considerado un ataque contra todos ellos.