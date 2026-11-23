SANAA, Nov. 17, 2026 -- This handout screenshot provided by Houthi Media Center shows a man walking inside a footwear and textile factory after Saudi airstrikes in Sanaa, Yemen on Nov. 17, 2026. Al-Masirah TV said earlier Tuesday that at least nine peopl - Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto y otras 19 han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo ejecutado este lunes por aviones de combate de la coalición liderada por Arabia Saudí contra un edificio en construcción de la Corporación Pública de Telecomunicaciones en la provincia yemení de Hodeida (oeste), según han denunciado las autoridades instauradas por los rebeldes hutíes.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión yemení Al Masirah, los equipos de rescate han recuperado hasta ahora seis cadáveres en el lugar, si bien los trabajos de búsqueda y rescate siguen activos para intentar localizar a otros desaparecidos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos siga aumentando en las próximas horas.

Este nuevo ataque tiene lugar después de que el Ministerio de Sanidad y Medio Ambiente vinculado a los rebeldes denunciara este mismo lunes la muerte de al menos doce civiles --entre ellos tres niños-- y heridas a otras 47 personas, incluidos tres menores y siete mujeres, en una oleada de bombardeos saudíes registrada en las últimas 48 horas contra las gobernaciones de Taiz, Saada, Hajah y Saná, así como en el distrito de la capital homónima.

En este sentido, el departamento sanitario de los hutíes ha subrayado que el balance acumulado de víctimas civiles desde el inicio de la última escalada militar atribuida a Arabia Saudí asciende ya a 1.421, de las cuales 450 son fallecidos y 971 han resultado heridas.

OPERACIONES DE LAS FUERZAS GUBERNAMENTALES

En paralelo el portavoz militar de las fueras gubernamentales de Yemen, el coronel Mayid al Nazili, ha confirmado que junto a las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí ha realizado 647 operaciones de ataque, en 16 incursiones aéreas, con 545 lanzamientos de artillería de campaña, 36 con drones y 50 con lanzacohetes.

Según Al Nazili, las fuerzas de Yemen golpearon posiciones de la milicia huti y mataron "a 122 de sus mandos y elementos", "así como en la destrucción y daños a 56 vehículos y medios de combate", ha informado.

En concreto en la provincia de Taiz, acusa a la milicia yemení de atentar contra civiles, "al lanzar un misil balístico" contra una aldea "que cayó sobre la casa de uno de los ciudadanos, lo que resultó en el martirio de dos civiles e hirió a siete más", mientras que otra persona resultó herida por disparos de un francotirador.

Asimismo, las fuerzas gubernamentales señalan que en Marib se repelieron intentos de infiltración, se atacaron posiciones de los rebeldes yemeníes y se les obligó a "a huir". Mientras que Dhala, Lahij, Shabwa y Hajjah, continúan los combates "infligiendo pérdidas en vidas y equipos".

"Las Fuerzas Armadas responsabilizan completamente a la milicia hutí terrorista por el ataque a los civiles y sus hogares con misiles balísticos y actos de francotiradores, en una flagrante violación de las disposiciones del derecho internacional humanitario", ha recalcado el portavoz militar, incidiendo en que el objetivo de la operación es "romper el asedio sobre Taiz y proteger a sus habitantes".

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una nueva ofensiva a gran escala en el oeste del país y han ejecutado desde entonces numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, que lanzaron una contraofensiva en la que han obtenido pocos avances.