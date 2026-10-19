Los hutíes lanzan un gran ataque contra una base militar en el centro-sur de Yemen

SANAA, Oct. 8, 2026 -- Houthi supporters take part in an armed rally staged against the involvement of Trkiye and Pakistan with Saudi Arabia in Yemen's conflict, in Sanaa, Yemen, on Oct. 7, 2026. Supporters of Yemen's Houthi group took part in an armed - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La insurgencia hutí ha lanzado este lunes un nuevo ataque contra una base militar en el noreste de Yemen que ha dejado "decenas de muertos y heridos", según fuentes de la agencia de noticias Saba, el medio oficioso de las milicias yemeníes, en un incidente ya confirmado por el Ejército yemení, que está preparando un balance de víctimas.

El ataque ha alcanzado la base de Al Alam, "al este de la provincia de Al Jauf". La base sí se encuentra al este de esta provincia pero está situada, más exactamente, en la provincia de Shabwa, en el centro-sur de Yemen.

El portavoz de las fuerzas hutíes, Yahya Sari, ha esgrimido que el ataque iba dirigido contra un despliegue del "enemigo saudí" en la base y ha provocado "decenas de muertos y heridos", todos víctimas de la "movilización" instigada por Arabia Saudí, aliado del Gobierno yemení en la guerra contra los hutíes.

"Advertimos a los engañados que no respondan a los llamamientos del enemigo saudí, que les llevan con su dinero contaminado a las piras de la muerte, en lugar de a sus propios soldados, sin preocuparse por sus vidas", ha concluido el portavoz.

El bombardeo ha sido confirmado también por el portavoz oficial de las Fuerzas Armadas, el coronel Majid al Nuzaili, quien ha precisado que el ataque ha constado de al menos tres misiles. El presidente de Yemen, Rashad al Alimi, ya ha sido notificado de lo ocurrido, informa la agencia del Gobierno, Saba (cuyo nombre coincide con la empleadas por los hutíes), que habla de un número todavía indeterminado de "muertos y heridos".

A la espera del recuento oficial, fuentes militares han avanzado a la corresponsalía de la agencia oficial china Xinhua que al menos 25 militares han muerto y otros 30 han resultado heridos por el impacto.

La Gobernación de la provincia, por su parte, ha recibido ya informaciones de al menos "53 muertos y unos 200 heridos" por el impacto de estos misiles, la mayoría de ellos reclutas que estaban "entrenándose para formar parte de las fuerzas de seguridad", según han explicado al portal de noticias South24.

LOS HUTÍES CONTINÚAN CON SUS ATAQUES A LA INFRAESTRUCTURA SAUDÍ

En una comparecencia esta tarde, Sari ha anunciado seis nuevos ataques aéreos durante las últimas 48 horas contra la infraestructura en Arabia Saudí.

Los objetivos alcanzados son una instalación de la estatal Aramco Co. en el yacimiento de Yanbu; el campo petrolífero de Shaybah, los aeropuertos Rey Jalid de Riad y de Abha, una base del grupo de intervención naval saudí y un radar en Bir Askar.

El portavoz hutí ha insistido en que estos ataques son una represalia a la "brutal agresión saudí" que ha efectuado "más de 200 ataques aéreos y con misiles en las últimas 48 horas, teniendo como objetivo infraestructuras civiles en la capital, Saná, y en las provincias liberadas", para un total de 2.700 bombardeos desde la reanudación de las hostilidades a plena potencia entre los hutíes y el Gobierno yemení y su aliado saudí.