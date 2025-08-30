Yemen.- AMP2.- Los hutíes de Yemen confirman la muerte de su primer ministro 'de facto' en el ataque israelí del jueves

Mohamed Ahmed Miftá ha sido nombrado nuevo primer ministro

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El movimiento hutí de Yemen ha confirmado la muerte de su primer ministro 'de facto' Ahmed Ghaleb al Rahwi en el ataque aéreo efectuado el pasado jueves por Israel contra la capital del país, Saná.

Ese día, Israel lanzó una serie de ataques específicamente dirigidos contra Al Rahwi; el ministro de Defensa, Mohamed al Atifi, y el jefe de Estado Mayor, Mohamed Abd al Karim al Ghamari. Todavía no hay información confirmada sobre el estado de estos últimos.

En un comunicado publicado por la agencia de noticias del movimiento, Saba, los hutíes confirman la muerte de Al Rahwi, "junto a varios de sus colegas ministros" todavía no identificados.

"Otros de sus camaradas resultaron con heridas moderadas y graves y actualmente reciben atención médica", ha añadido el movimiento en un comunicado.

El presidente 'de facto' yemení instaurado por los hutíes, Mahdi al Mashat, ha emitido ya un decreto presidencial por el que nombra a Mohamed Ahmed Miftá, hasta ahora vice primer ministro, como sustituto de Al Rahwi.

"En medio de la batalla abierta contra el enemigo israelí, lamentamos la pérdida de un nuevo grupo de grandes mártires entre nuestros líderes nacionales", ha apuntado la Presidencia yemení. "El enemigo israelí atacó al primer ministro y a varios de sus colegas ministros durante una reunión regular organizada por el Gobierno para evaluar sus actividades y labor durante su primer año de trabajo", ha añadido.

Varios ministros sufrieron heridas "moderadas y graves" como resultado del ataque israelí. "Están recibiendo atención médica", ha indicado.

"Las instituciones seguirán prestando sus servicios al pueblo yemení, que lucha, es paciente y perseverante, y no se verán afectadas, independientemente de la magnitud de la pérdida. La sangre de los grandes mártires será el combustible y la motivación para continuar por el mismo camino", ha remachado.

LOS HUTÍES PROMETEN "VENGANZA"

Mahdi al Mashat, el presidente del Consejo Político Supremo de Ansarulá, nombre oficial de los hutíes, ha prometido "venganza" tras este ataque isarelí.

"El primer ministro y sus acompañantes recibieron martirio tras un ataque del enemigo israelí. Juramos ante Alá, el pueblo y las familias de los mártires y heridos que vamos a vengarnos", ha advertido Al Mashat.

"Seguiremos reforzando nuestras fuerzas armadas y desarrollando su capacidad. Mi consejo para las empresas de la entidad ocupante es que se marchen antes de que sea demasiado tarde", ha amenazado.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha elogiado el "golpe sin precedentes" a la dirigencia hutí y ha advertido de que "esto es solo el principio".

"Hace dos días dimos un aplastante golpe sin precedentes a los altos cargos de la dirección militar-política de la organización terrorista hutí en Yemen en una acción audaz y brillante de las Fuerzas de Defensa de Isarel", ha resaltado Katz.

El ministro ha señalado que "el destino de Yemen es el destino de Teherán y esto es solo el principio" porque "los hutíes van a aprender por las malas que quien amenace o haga daño a Israel recibirá siete veces más daño y que no serán ellos quienes decidan cuándo termina esto", ha aseverado.

VARIOS MINISTROS MUERTOS

Fuentes de seguridad israelíes estiman que el ataque del jueves mató al primer ministro y al resto del gabinete hutí entero; sus doce ministros subordinados, según informó el viernes el Canal 12 de la televisión israelí, pero todavía no hay información contrastada sobre este aspecto.

Sin embargo, este mismo sábado, el ministro de Defensa hutí, el general Mohamed Nasser al Atifi, ha publicado un comunicado oficial recogido también por Saba en el que destaca que las fuerzas hutíes están "listas a todos los niveles para enfrentarse al enemigo sionista apoyado por Estados Unidos". "Estamos con el líder y maestro, que Alá lo proteja. Él nos ordena y nosotros somos los misiles de su ejército", ha planteado.

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.