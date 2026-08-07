Al menos cinco muertos y casi una veintena de heridos por un nuevo ataque hutí en la gobernación de Marib

Archivo - SANAA, Nov. 3, 2025 -- Yemen's Houthi group fighters and supporters participate a weaponized rally against Israel, at Arhab district north of Sanaa, Yemen, Nov. 3, 2025. The Houthi movement, which controls Yemen's capital Sanaa and much of the - Europa Press/Contacto/Mohammad - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y casi una veintena han resultado heridas este viernes tras un ataque con drones perpetrado por los rebeldes hutíes en la gobernación de Marib, ubicada en el centro del país asiático.

El ataque habría tenido lugar a primera hora de la mañana en un campamento para personas desplazadas en la localidad de Harib, al sur de la ciudad de Marib. Tres miembros de las fuerzas gubernamentales yemeníes han muerto y otros cuatro han resultado heridos, según ha recogido el portal de noticias South24.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno reconocido internacionalmente ha confirmado en un comunicado que los ataques hutíes contra barrios residenciales y campamentos de desplazados en Marib han dejado, según un balance preliminar, dos civiles muertos y 14 heridos de diversa gravedad.

"El ataque deliberado contra barrios residenciales seguros y campamentos de desplazados, y las consiguientes bajas entre civiles desarmados, constituye una flagrante violación del Derecho Internacional, del Derecho Humanitario y de todos los valores y pactos humanitarios", ha lamentado.

El portavoz militar de los rebeldes, Yahya Sari, ha reivindicado posteriormente el ataque, apuntando a que las fuerzas hutíes han atacado de forma "precisa y efectiva" arsenal, vehículos y equipamiento militar en el campamento de Sahn al Jin, utilizando "un gran número de misiles y drones".

"Las Fuerzas Armadas yemeníes responderán a la escalada con una escalada equivalente; afirmamos que ningún acto de agresión contra nuestro país quedará sin una respuesta rápida y contundente, en defensa de la soberanía y la independencia de la República de Yemen", ha agregado.

Por su parte, Hizam al Asad, miembro del Buró Político del movimiento Ansarolá, ha asegurado este viernes en redes sociales que no habrá "seguridad para las fuerzas saudíes invasoras ni para sus mercenarios ni para sus campamentos" en las tierras yemeníes.

Estos nuevos ataques se producen horas después de que los rebeldes reivindicaran una oleada de ataques en la víspera con cohetes y drones contra campamentos militares gubernamentales en las gobernaciones de Marib y Hadramut en el marco de una nueva escalada en la región de Oriente Próximo.

Los rebeldes hutíes controlan desde 2014 la capital de Yemen, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente tiene su sede en la ciudad de Adén, en el sur del territorio.