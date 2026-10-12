Muere una persona y otras once resultan heridas en un nuevo ataque hutí contra el aeropuerto saudí de Riad

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras once han resultado heridas en un nuevo ataque perpetrado este domingo por los hutíes contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital de Arabia Saudí, después de que el sábado mataran a doce personas e hirieran a más de 300 en otro ataque contra estas instalaciones.

"El Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad ha sido objeto de un nuevo ataque esta tarde, domingo 11 de octubre de 2026", ha informado la Autoridad General de la Aviación Civil (GACA) saudí en un comunicado publicado en la noche de este domingo.

Si bien la nota apenas apuntaba a "heridos", el propio organismo ha publicado una actualización en la madrugada del lunes en la que recoge que "el ataque ha causado la muerte de un residente pakistaní, que Alá tenga misericordia de él, y ha dejado once heridos, quienes han sido trasladados de inmediato a varios hospitales para recibir la atención médica necesaria".

El bombardeo, además, también ha provocado "daños materiales, cuya magnitud se está evaluando actualmente", ha agregado la autoridad de aviación civil.

Previamente, las coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional había informado del impacto de un proyectil desconocido en la Terminal 4 de pasajeros del aeropuerto de Riad que causó un incendio.

"El incendio resultante de la agresión y el lugar están siendo investigados directamente por las autoridades competentes", ha añadido el portavoz de la coalición militar, Turki al Maliki, en un mensaje publicado en redes sociales.

En mensajes posteriores, el representante castrense ha informado de que las defensas antiaéreas saudíes han interceptado y destruido un misil de crucero en las inmediaciones del aeropuerto de Riad, un dron en la región oriental del país y, ya en la madrugada del lunes, otro "misil balístico lanzado por la milicia hutí terrorista hacia Jamis Mushait", en el sudoeste.

El aeropuerto de Riad ha sido diana de múltiples bombardeos del grupo rebelde yemení, que en la víspera ya reivindicó un ataque cuyo balance de víctimas, difundido este domingo por la propia Autoridad General de la Aviación Civil saudí, ha elevado hasta los doce muertos y 309 heridos.

EL AEROPUERTO DE DAMMAN, TAMBIÉN ATACADO

Más tarde, la GACA ha informado de un nuevo ataque contra el aeropuerto de la ciudad de Dammam, en la costa del golfo Pérsico, aunque no ha dado datos sobre posibles daños materiales o personales.

"En la tarde del domingo 11 de octubre de 2026 el Aeropuerto Internacional Rey Fahd de Dammam ha sido atacado en una nueva agresión contra instalaciones de la aviación civil", ha publicado el organismo. "La evaluación de seguridad está en marcha en coordinación con las autoridades pertinentes", ha añadido.

Las milicias hutíes yemeníes han reivindicado los ataques del sábado contra los aeropuertos de Riad y Damman, en Arabia Saudí, así como contra instalaciones de la empresa petrolera estatal saudí Aramco en represalia por las "masacres" cometidas por la aviación saudí en suelo yemení.

Mientras, continúan los enfrentamientos en Yemen entre las milicias hutíes que controlan el norte y el centro del país, incluida la capital, Saná, y las fuerzas del Gobierno reconocido por la comunidad internacional, con sede en Adén. Este mismo domingo los hutíes han denunciado ataques aéreos contra el aeropuerto de Saná sin que haya trascendido ninguna cifra de víctimas.