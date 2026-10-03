Yemen.- AMP4.- El conflicto en Yemen se recrudece con potentes cruces de bombardeos entre los hutíes y Arabia Saudí

TAIZ, Sept. 27, 2026 -- This handout screenshot provided by the Houthi Media Center on Sept. 27, 2026 shows the destruction after an alleged Saudi airstrike targeted a market in Taiz. At least seven people were killed and 40 others wounded in airstrikes - Yin Ke / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hutíes de Yemen y las fuerzas militares saudíes han vuelto a intercambiar bombardeos durante las últimas horas que han alcanzado los alrededores de la capital yemení, Saná, y las regiones saudíes de Asir (donde una persona ha resultado herida) y Najrán. También han sido atacadas instalaciones de la petrolera saudí Aramco en Riad.

El ataque en Saná ha constado de una sucesión de bombardeos que, de momento, no ha dejado víctimas según la primera valoración de la agencia oficiosa de los hutíes, Saba. El más grave de los ataques ha caído cerca del Hospital Materno-Infantil de Al Sabin, según ha denunciado el Ministerio de Salud de los hutíes en un comunicado. El bombardeo ocurrió a mediodía, una hora punta de atención médica, y el centro ha registrado "daños graves".

"Atacar hospitales e instalaciones sanitarias constituye una flagrante violación del derecho Internacional humanitario y priva a los yemeníes de su derecho fundamental a una atención médica segura", ha denunciado.

Un portavoz del Ministerio de Sanidad hutí, Anis al Asbahi, ha denunciado que el ataque contra el hospital materno-infantil se produjo "en hora punta, cuando el hospital estaba abarrotado de pacientes".

Fuentes locales del portal de noticias yemení South24 han constatado que algunos bombardeos han alcanzado el Palacio Presidencial de Saná, centro neurálgico de la autoridad hutí en la capital yemení, cuyo control asumieron hace ya más de una década, en el comienzo de la guerra civil todavía en curso y de la espiral de violencia que ha devastado el país.

El Gobierno yemení desde Adén, que reconoce como legítimo la comunidad internacional, ha confirmado posteriormente la "ejecución de un ataque contra objetivos militares vitales legítimos en la capital" con la asistencia de su aliado saudí, de momento sin dar más detalles.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha informado en un comunicado oficial de 60 ataques aéreos y con misiles por parte de Arabia Saudí en las últimas 24 horas. En estos ataques aviones de combate F-15 y Typhoon han bombardeado las provincias de Saná, Saada, Taiz, Hajja y Marib.

ATAQUES CONTRA ARAMCO

En represalia, ha explicado Sari, los hutíes han lanzado un atque con misiles balísticos y drones contra la empresa petrolera saudí Aramco en Riad. "La operación ha logrado su objetivo, gracias a Alá. Los ataques han sido precisos y directos y han provocado incendios en los lugares atacados", ha apuntado.

Sari ha esgrimido el carácter "disuasorio" de esta "escalada". "El precio por despreciar la sangre de nuestro pío pueblo será alto y exorbitante", ha advertido.

Desde el Ministerio de Sanidad controlado por los hutíes han publicado un balance de 72 civiles muertos y 125 heridos en ataques saudíes entre el inicio de la escalada, el 3 de septiembre, y el 3 de octubre. En estos ataques han sido "sistemáticamente" objetivo las instalaciones sanitarias: desde 2015 hasta el 55% de la sanidad yemení ha tenido que cerrar y los bombardeos han afectado a los suministros de medicamentos.

El Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional ha confirmado 257 operaciones contra posiciones militares de los hutíes, según recoge la televisión Al Jazira. Además, ha informado de la captura de la fortaleza de Sama, en el sureste de Taiz tras "fieros combates".

En lo que corresponde a Arabia Saudí, el servicio de Defensa Civil del reino árabe ha denunciado en redes sociales un ataque contra una mezquita de Asir y en una escuela de Najrán, bombardeo este último sin víctimas.

Por otra parte, fuerzas afines al Gobierno de Adén han informado en las últimas horas de que han conseguido repeler un ataque hutí en la localidad de Jabal Han, en las inmediaciones de la asediada ciudad de Taiz.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente.