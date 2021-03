Los huthis autorizan a la misión de la ONU para que acceda al petrolero 'Safer' tras meses de retraso

Más de 14.000 personas desplazadas en Yemen debido a los últimos combates

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los huthis han autorizado a un grupo de expertos de Naciones Unidas para que puedan acceder hasta el petrolero 'Safer', aunque todavía quedan "cuestiones pendientes" que deberán resolverse antes de "gastar más dinero de los donantes para alquilar un barco o estimar un nuevo calendario para la misión".

Así lo ha comunicado el portavoz de la organización, Stéphane Dujarric, que ha detallado que todavía siguen discutiendo con los huthis "varias cuestiones logísticas pendientes para la misión", aunque "recientemente" han obtenido "permisos para que el personal de la misión pueda viajar a Yemen".

Las cuestiones pendientes que ha señalado Dujarric son "una de las principales razones por las que tuvimos que retrasar el despliegue previsto que se suponía que iba a tener lugar este mes", ha lamentado.

Hasta ahora, ha subrayado el portavoz, "no tenemos soluciones concretas para algunas de las otras cuestiones pendientes" y hasta que no se resuelvan esas "no estamos en condiciones de gastar más dinero de los donantes para alquilar un barco o estimar un nuevo calendario para la misión".

Los huthis anunciaron en noviembre de 2020 que daban permiso al acceso de la misión de la ONU y, en un primer momento, estaba previsto que los expertos llegaran al lugar a finales de enero o principios de febrero, algo que finalmente no ha ocurrido.

El buque, abandonado cerca del puerto occidental de Hodeida desde 2015, tiene 1,1 millones de barriles de crudo a bordo, y una ruptura o explosión tendría consecuencias medioambientales y humanitarias desastrosas. El Gobierno reconocido internacionalmente ha reclamado al Consejo de Seguridad de la ONU que aborde la situación.

CONTINÚAN LOS COMBATES

Por otro lado, Dujarric también ha asegurado que según informan los trabajadores humanitarios desplegados en el país se están produciendo "importantes" desplazamientos en la gobernación de Marib, ya que "los combates han continuado a lo largo de varios frentes en los últimos días".

Debido a estos últimos combates, más de 14.000 personas han sido desplazadas y las agencias de la ONU advierten que hasta 385.000 hombres, mujeres y niños podrían verse obligados a huir.

Respecto a la atribución de un ataque de los huthis contra una petrolífera en Arabia Saudí este jueves, Dujarric ha asegurado que no pueden confirmar la información pero que reiteran la "condena de todos los ataques dirigidos contra civiles e infraestructuras civiles, que violan el derecho internacional humanitario".

En este sentido, se ha mostrado "profundamente preocupado por los recientes informes sobre el aumento de los ataques transfronterizos de los huthis contra Arabia Saudí" y ha destacado que Naciones Unidas observa "con mayor preocupación las amplias acciones de escalada de todas las partes del conflicto en Yemen, incluidos los ataques aéreos, así como la continua ofensiva militar de los huthis en Marib".

Según Dujarric, estas acciones "socavan las perspectivas de paz y estabilidad regional y son perjudiciales para los esfuerzos diplomáticos en curso para poner fin al conflicto", por lo que ha hecho un llamamiento a las partes para que "se abstengan de seguir avivando las llamas del conflicto y sigan comprometidas con el avance del proceso político para alcanzar un acuerdo negociado global".