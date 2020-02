Yemen.- La ONU renueva sus sanciones a Yemen con la abstención de Rusia y China

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha renovado este martes durante un año las sanciones que impuso a Yemen en 2014 con la abstención de Rusia y China.

En concreto, con 13 votos a favor, la ONU reitera la congelación de activos y la prohibición impuesta a personas o entidades que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Yemen, vigentes desde 2014, según un comunicado del Consejo de Seguridad de la ONU.

Asimismo, la resolución 2511, impulsada por Reino Unido, también reafirma las disposiciones del embargo de armas impuesto en abril de 2015 a los rebeldes huthis yemeníes y a las fuerzas leales al expresidente Alí Abdullah Saleh. Por último, también apela a la necesidad de implementar una transición política "plena".

El representante de Rusia, Vassily A. Nebenzia, ha expresado que la delegación rusa no puede apoyar una resolución que no tenga en cuenta todas sus "preocupaciones" y que la comunidad internacional debe centrarse en resolver la crisis y no en culpar.

Wu Haitao, el representante de China, ha indicado que la delegación del país asiático propuso "muchas enmiendas" al texto, pero que el documento final no ha satisfecho sus "preocupaciones".

Por su parte, el representante yemení, Abdullah Alí Fadhel al Sadi, ha acogido la resolución y ha expresado su esperanza de que las conclusiones del Panel de Expertos sobre Yemen ayuden "a poner fin" a la tragedia humanitaria del conflicto en este país, al tiempo que ha incidido en las "atrocidades" que llevan a cabo los huthis.

La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno y sus aliados saudíes contra la insurgencia huthi y sus asesores iraníes. Es considerada por los analistas como una "guerra de terceros", donde los dos grandes enemigos regionales, Arabia Saudí e Irán, libran un combate a través de su apoyo a los dos bandos en conflicto.