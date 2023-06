"Yo sueño con transformar a Bogotá porque lo tiene todo": hablando con Rodrigo Lara

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rodrigo Lara Restrepo es abogado por la Universidad Externado de Colombia, tras su paso por la facultad decidió especializarse en estudios políticos en París y en derecho minero y energético por la UEC. Su pasión por la política le llega gracias s su padre, Rodrigo Lara Bonilla, Ministro de Justicia durante el gobierno de Belisario Betancur que fue asesinado a manos del cartel de Medellín por órdenes del narcotraficante Pablo Escobar. Reside en Bogotá desde hace años, un lugar vibrante que quiere cambiar por eso se presenta como líder del partido: "Movimiento Liderazgo Amplió de Renovación Avanzada" a las elecciones locales que se celebrarán el próximo 29 de octubre. El pasado 26 de mayo llegó a Madrid para comenzar su gira por el país hispano, nos recibió en el Hotel Sardinero de la capital donde pudimos conversar.

-Hola Rodrigo, ¿Cómo se encuentra?

Muy bien, muy bien, gracias por recibirme.

-Lleva unos cuántos años dentro del mundo de la política*Fue Senador entre 2008 y 2010 y presidente de la Comisión VII entre 2009-2010. Representante a la Cámara de Representantes por Bogotá entre 2014 y 2018. Presidente de la Cámara de Representantes entre 2017-2018 y presidente del Partido Cambio Radical entre 2015 y 2017. Senador de la República entre 2018 y 2022...y ahora se presenta como alcalde para la ciudad de Bogotá ¿Qué es lo que le ha llevado al mundo de la política?

Lo que lo que le lleva a uno al mundo de la política, básicamente es la fe, la fe en el país, la fe en el mañana, y, por consiguiente, un profundo amor por el país. Uno quiere dar todo lo que tiene, todo lo que puede, por esa idea, por esa vocación y por esa causa. Yo creo que mi país, Colombia, es una nación extraordinaria, con un inmenso potencial porque efectivamente está atravesada por una serie de problemas y de crisis estructurales. Yo creo que cuando tenemos esa fe y esa vocación tenemos que trabajar.

- ¿Por qué ha elegido Bogotá para presentar su candidatura y no otra ciudad o pueblo?

Yo vivo en Bogotá. Allí está arraigada mi vida, ahí van a crecer mis hijos y porque Bogotá es una ciudad extraordinaria. Yo no conozco una ciudad en el mundo con una biodiversidad igual. Bogotá es una ciudad de cerca de 9000000 de habitantes. Donde tú nunca tienes la oportunidad de aburrirte, es una ciudad con una vida vibrante, con una gran vida gastronómica nocturna, en donde hay universidades fantásticas y museos extraordinarios como el "Museo del Oro".

Pero esa ciudad está un poco deprimida este viviendo una crisis de identidad y de autoestima muy profunda porque ha sido gobernada históricamente por personas con una mentalidad muy pequeña. ¿Qué piensan que Bogotá se merece? No lo mejor, sino lo mínimo, por eso en Bogotá, a pesar de su tamaño, es la única capital de ese tamaño, sin un sistema de red de metro, y, por el contrario, tiene unos buses que le hacen miserable la vida a la gente y sobre todo a los más pobres y las clases medias. Yo sueño con transformar a Bogotá porque lo tiene todo y yo creo que en esos 4 años podemos sentar las bases para que Bogotá sea lo que se merece ser.

- La economía de Bogotá creció un 15,4% en el segundo trimestre de 2022. ¿Cuáles son sus medidas? ¿Que cuáles son las medidas que usted propone para que estos números? ¿Pues sean tan buenos o crezcan?

Bogotá concentra en recursos propios prácticamente 1/3 parte de todo el presupuesto de inversión nacional del Gobierno, es decir, es una ciudad rica en términos de Colombia, pero es una ciudad gobernada como si fuera una pequeña ciudad o una ciudad realmente mediocre como si fuera la capital de un pequeño país. En Bogotá yo creo que lo que primero que hay que hacer es potenciar lo que es, a mí me recuerda mucho Bogotá al Madrid de hace 40 años, era una gran ciudad, pero no se la explotaba tanto como ahora. Para empezar, debemos dotarla de un transporte público digno, no más un sistema de buces reemplazando a los metros, lo que pasa es que ha habido alcaldes que tienen un gran negocio básicamente o que han sabido potenciar unos negocios privados alrededor de un servicio público de transporte, en lugar de crear metros

- ¿Entonces que tienen diferentes? Sus propuestas electorales frente a la de sus competidores.

Lo primero es que yo no parto de la idea de que las cosas no se pueden hacer. La mentalidad de muchos candidatos es que todo es difícil todo es demasiado grande y todo es demasiado costoso. Por ejemplo, ellos piensan que la gente se merece una política social de mínimos, que la gente se merece un pésimo transporte público. Yo considero que la gente se merece el mejor. Y yo creo que Bogotá tiene además cómo hacerlo, cómo costearlo y cómo construirlo. No es posible que ciudad de México o Ciudad de Panamá, que son ciudades que no tiene más de 2.000.000 de habitantes cada una, tengan tres líneas de metro subterráneo y Bogotá ni un solo kilómetro y en segundo lugar porque muchos de ellos van muy en la línea de exalcaldes anteriores como Enrique Peñalosa, cuya lógica es no hacer metro, no hacer trenes de cercanías... ¿Por qué? básicamente por cada kilómetro recorrido les pagan y hay una gente que tiene básicamente el negocio del mantenimiento de los buses, ellos representan eso, yo represento a todos los distritos.

-Vamos a hablar de su visita a la capital española. ¿Cuál es el motivo de su visita?

Aquí tenemos una serie de visitas de tipo empresarial, cultural y académico. Nosotros tenemos un vínculo más que fuerte, nosotros tenemos un origen como nación, como sociedad, como país con España y para mí es muy importante preservarlo y unirlos. Yo creo que es nuestra puerta de entrada a Europa y nos recuerda de muchas maneras nuestras raíces de quiénes somos en nuestro mundo hoy actual al ser una nación mestiza, mezclada. Es decir, todos tenemos que tener en la vida con mucha claridad nuestro punto de origen, nuestro punto de dónde venimos y hacia dónde vamos es la única manera de saber para dónde vamos.

-España ahora mismo está inmerso en un periodo electoral, ¿Cómo ve la política española?

A mí me gusta mucho la fuerza de la vida política local en España, no todos los países tienen una vida política local tan intensa y tan fuerte aquí hay una dinámica local muy importante y eso termina definiendo lo nacional después, entonces, aquí pareciera que el punto de partida -lógicamente- es lo local y desde ahí se define lo nacional, mientras que en otras naciones lo nacional define lo local lo. Yo creo mucho en la descentralización.

- ¿Y qué diferencias encuentra entre la política colombiana en la política española?

La política española de alguna manera se desarrolla en un marco institucional y estatal mucho más sólido, por lo tanto, es mucho más fácil circunscribir la política a unos cauces y unos canales. La administración pública colombiana está totalmente dominada por ciertas formas de politización, lo cual hace que la competencia sea en muchos aspectos malsano y el Estado, y quien lo controle puede incidir muchísimo más en la política que aquí en España.