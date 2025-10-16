Yolanda Díaz proclama que España seguirá firme con el gasto militar: "No nos vamos a someter ni somos súbditos de Trump"

(I-D) La vicepresidentas del Gobierno María Jesús Montero; Yolanda Díaz y Sara Aagesen durante el desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

BRUSELAS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha replicado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que España "no se va a someter" a sus pretensiones y es un país "soberano" que ya ha tomado su decisión de mantener su gasto militar en el 2% del PIB.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras visitar una acampada de mujeres en solidaridad por Gaza, en relación a las amenaza de Trump de imponer a España aranceles por las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del cinco por ciento del PIB acordado en la cumbre de líderes de la OTAN que tuvo lugar a finales de junio en la ciudad neerlandesa de La Haya.

Díaz ha enfatizado que la "política en España la deciden los españoles" y que el Gobierno ya ha tomado una decisión sobre el gasto militar que se va a mantener, dado que "no se van a someter ni son súbditos de Trump".

Somos completamente soberanos y decidimos las políticas que influyen en nuestra política económica, en la política social y en la política internacional. No manda Trump en España, mandan los españoles y las españolas", ha zanjado Díaz durante su comparecencia ante la prensa.