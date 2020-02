Zambia.- La primera dama rompe a llorar al pedir el fin de los ataques con gases tóxicos en Zambia

Publicado 19/02/2020 19:09:35 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera dama de Zambia, Esther Lungu, ha roto a llorar y se ha arrodillado durante un llamamiento para el fin de los ataques con gases tóxicos en varias zonas del país, que han dejado cerca de una veintena de muertos.

"Hago un llamamiento a las personas que están detrás de estos ataques con gases contra niños inocentes, familias inocentes. Es una vergüenza", ha dicho, según un vídeo compartido por el diario 'Lusaka Times'.

"Sois personas creadas a imagen y semejanza de Dios. A los que estáis torturando y asesinando son también personas creadas por Dios. Que termine esto, lo pido como madre de la nación", ha agregado, antes de romper en llanto.

Por el momento la Policía no ha realizado detenciones por los ataques, sin que se sepa por el momento qué tipo de gas está siendo utilizado en los mismos.

La portavoz de la Policía, Esther Katongo, denunció el lunes el linchamiento de personas inocentes tras los recientes ataques contra viviendas y escuelas y criticó el surgimiento de 'vigilantes'.

El presidente de Zambia, Edgar Lungu, ordenó la semana pasada que el Ejército se una a la Policía en la búsqueda de los responsables de los ataques y advirtió a los responsables de los sucesos de que "tienen los días contados".

"A los que me desafían como presidente: seréis los únicos responsables cuando actúe y nadie os defenderá. No podéis dañar a la sociedad y esperar que no pase nada", dijo, antes de ofrecer 250.000 kwachas (unos 15.670 euros) de recompensa por informaciones sobre los atacantes.

Por otra parte, pidió a la población que no se tome la justicia por su mano y que permita a las autoridades actuar para hacer frente a los responsables, según el portal de noticias Zambia Reports.