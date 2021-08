El principal líder opositor de Zambia denuncia que la Policía le impide hacer campaña en dos ciudades

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor de Zambia, Hakainde Hichilema, ha denunciado que las fuerzas de seguridad le impidieron el martes acudir a dos localidades en el norte del país para realizar actos de campaña de cara a las elecciones presidenciales del 12 de agosto.

Hichilema ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra el convoy en Nakonde y reclamó a las autoridades que "permitieran el ejercicio de los derechos humanos y constitucionales".

Posteriormente, ha resaltado que se le impidió entrar en Mbala argumentando que era necesario "un permiso". "No sabemos qué permiso, porque no nos dicen cómo hacerlo, pero la semana que viene no necesitaremos permisos para ir a las urnas", ha recalcado.

Hichilema ha manifestado además que "dormirá en el coche" si es necesario para poder acceder a estas localidades para reunirse con los ciudadanos antes de los comicios, en los que el actual presidente, Edgar Lungu, intentará revalidar su mandato.

Las autoridades de Zambia anunciaron en junio la suspensión de actos de campaña de cara a las presidenciales debido al repunte de contagios de coronavirus, mientras que Lungu ordenó la semana pasada el despliegue del Ejército para hacer frente a un aumento de los incidentes violentos vinculados con las elecciones.

Días antes se habían registrado incidentes en la capital, Lusaka, casí como en algunas zonas del norte y del sur del país, casi todos ellos enre partidarios del gobernante Frente Patriótico (FP) contra la oposición del Partido Unido para el Desarrollo Nacional (PUND), entre los temores a que el país se contagie de un 'efecto dominó' provocado por las difíciles elecciones de los últimos meses en otros estados africanos.

Diversas ONG como Amnistía Internacional han alertado de que la campaña de las próximas elecciones presidenciales se están viendo marcadas por "los asesinatos" y "la brutal represión" contra los grupos y candidatos de la oposición.

El Tribunal Constitucional de Zambia falló en junio a favor de que el presidente pueda postularse a las próximas elecciones al considerar que solo habría cumplido un mandato presidencial, y no dos como argumentaba la oposición. Hichilema se presenta como candidato por quinta vez.