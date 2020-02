Zambia.- Zambia despliega al Ejército tras los últimos ataques con sustancias químicas contra viviendas

Publicado 14/02/2020 15:17:37 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Zambia, Edgar Lungu, ha ordenado que el Ejército se una a la Policía en la búsqueda de los responsables de los últimos ataques con agentes químicos contra varias viviendas en la capital, Lusaka, y otras ciudades del país.

Lungu ha advertido a los responsables de los sucesos de que "tienen los días contados" y ha recalcado que "pagarán por sus actividades criminales", según ha informado el diario zambiano 'Lusaka Times'.

"A los que me desafían como presidente: seréis los únicos responsables cuando actúe y nadie os defenderá. No podéis dañar a la sociedad y esperar que no pase nada", ha dicho, antes de ofrecer 250.000 kwachas (unos 15.670 euros) de recompensa por informaciones sobre los atacantes.

Por otra parte, ha pedido a la población que no se tome la justicia por su mano y que permita a las autoridades actuar para hacer frente a los responsables, tal y como ha recogido el portal de noticias Zambia Reports.

Las palabras de Lungu han llegado después del linchamiento de tres personas en Lusaka por turbas que acusaban a estas personas de estar detrás de los ataques con sustancias químicas.

La portavoz de la Policía, Esther Katongo, confirmó que se habían registrado disturbios en protestas por estos ataques y agregó que los manifestantes habían incendiado vehículos y causado daños materiales en varias comisarías.

Katongo hizo un llamamiento a la población a la calma y recalcó que es necesario que "dejen a la Policía hacer su trabajo", antes de agregar que los disturbios y ataques contra agentes daña las investigaciones.

"Lamentamos la pérdida de vidas y advertimos a la población de que desista de tomarse la ley por su mano, ya que podría haber graves repercusiones", remachó la portavoz policial.