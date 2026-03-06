Zapatero se muestra "orgulloso" de la "valentía y patriotismo" de Sánchez por decir a Trump que en "España manda España"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, interviene durante un acto público, en el Pabellón Luis Vives, a 6 de marzo de 2026, en León, Castilla y León (España). Mañueco ha rechazado este jueves estrechar la mano que le ha tendido el cand - Fernando Otero - Europa Press

Asegura que la "guerra es para los cobardes" y recuerda el 11M: "Cuando Aznar apoyo el conflicto de Irak fijaos en lo que nos pasó"

LEÓN, 6 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado "orgullo" de la "valentía y patriotismo" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al haber dejado claro al máximo dirigente de Estados Unidos, Donald Trump, que en "España manda España", en relación con su rechazo a la guerra de Irán.

"Eso es ser patriota, por eso estoy orgulloso de ser militante socialista y de que Sánchez lidere la voz en el mundo en defensa de la paz y la legalidad", ha expresado el expresidente del Gobierno en un acto de campaña celebrado en León ante unos 800 simpatizantes, militantes y cargos del partido, según el PSOE, donde ha estado arropado por el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, y la cabeza de lista por León a las Cortes, Nuria Rubio.

Durante su intervención, que ha estado marcada por la proyección de carteles con el 'No a la guerra', Zapatero ha asegurado que todos esos de las "dos derechas que han estado toda la vida con España y se hacen llamar patriotas" ahora, cuando habla el presidente de otro país "van detrás como gallinas".

Frente a esta actitud, ha puesto en valor el "patriotismo de la paz, de la razón y del diálogo" que representa el proyecto socialista, que es lo que "necesita España en este momento".

Precisamente, ha señalado que quienes critican al presidente del Gobierno por haber adoptado esta posición en relación con el conflicto en Irán "no soportan que sea el líder internacional de referencia para los grandes demócratas y progresistas del mundo en todos los continentes".

De hecho, ha criticado a aquellos que recuerdan la guerra de Irak al decir que se "compromete la seguridad de España" por esta posición, un punto en el que ha recordado el 11M: "Cuando el presidente Aznar apoyó el conflicto de Irak fijaos en lo que nos pasó".

En este sentido, ha cargado contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el cual quiere "expandirse" a través de un "ataque sin horizonte" en Irán. "Frente a eso toda la gente de buen corazón nunca podrá perdonar ni dejar de denunciar lo que hizo Netanyahu con los palestinos hace tan poco tiempo", ha expresado.

En relación con esta cuestión, ha asegurado que está "claro" que al PSOE "no le gusta el régimen de los ayatolás", pero "las niñas que han muerto en las escuelas y los civiles no tienen la culpa". "No me habría gustado que hubiera habido un bombardeado en este país cuando yo era niño porque había un dictador", ha ahondado.

"Es un destino fatal de violencia por violencia", ha subrayado, para después poner en valor el papel del PSOE al estar en "favor de la democracia y la igualdad".

"GANAR EL MUNDIAL A TRUMP"

En la misma línea, el expresidente del Gobierno ha celebrado la negativa de Sánchez de elevar el gasto en defensa al tres por ciento del PIB para no comprometer la sanidad y la educación pública en este país.

"Trump también ha dicho que somos unos perdedores, pues ya verá en el mundial de fútbol allí en Estados Unidos, nosotros vamos a ser los ganadores", ha ironizado sobre esta cuestión el socialista.

