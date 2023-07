Zapatero pide a Feijóo que "no intente crear sombras sobre el voto por correo": "La gente no se lo va a creer"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido este jueves al presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, que "no intente crear sombras sobre el proceso electoral" español "ni el voto por correo", porque, según le ha advertido, la gente "no se lo va a creer y no se va a asustar ni a indignar", sino que va a "votar libremente" en esa cita con las urnas.

Así lo ha proclamado el también ex secretario general del PSOE en un acto electoral del PSOE en Granada capital en el que también han participado los cabezas de lista socialista al Congreso y al Senado por la provincia granadina, Carmen Calvo y José Entrena, respectivamente, y el exalcalde socialista de la ciudad Francisco Cuenca.

Zapatero ha emplazado al líder de los 'populares' a no hacer "como en las elecciones municipales y autonómicas" del pasado 28 de mayo en relación al voto por correo, "porque la gente ya ha aprendido el truco, no se lo va a creer y no se va a asustar ni a indignar", sino que "va a votar libremente", según ha augurado.

El expresidente socialista ha denunciado que "todas las derechas populistas, extremistas, usan la misma táctica en todas las elecciones", de "sembrar la duda sobre el sistema electoral", y frente a ello ha reivindicado que "el sistema electoral en España es un sistema limpio, que funciona" de forma "transparente y objetivo, porque así es el pueblo español", según ha abundado, un "pueblo de demócratas, de ciudadanos responsables, que ejercen la libertad en igualdad y que nunca se les pasa por la cabeza que alguien va a intentar un fraude".

Zapatero ha relatado en este acto además que mientras tomaba un café en una cafetería antes de participar en ese mitin se le ha acercado un cartero para decirle que "vamos a llegar a tiempo y todos los sobres de voto por correo van a llegar".

Al respecto, ha recordado que Feijóo "pedía a los carteros" este miércoles "que hagan horas extra, que ya se las pagaría", y frente a ello el expresidente socialista ha defendido que lo que hay que hacer es dar las "gracias, gracias, gracias a todos los carteros de España por el esfuerzo que están haciendo por todos" los españoles "con honestidad e integridad". "Eso es lo que hay que decir a quien pretende gobernar España", hay que "dar confianza a un país", ha sentenciado.