Zimbabue.- AMP.- Asciende a más de 40 el número de muertos tras volcar un ferry sobrecargado en el lago Kariba

Archivo - December 31, 2019 - Lake Kariba, Southern Africa - In late December 2019, the world's largest reservoir. a major source of drinking water and energy in Africa, stood at its lowest level since at least 1996. Water levels on Lake Kariba have falle - Europa Press/Contacto/NASA Earth - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Zimbabue ha confirmado que 44 personas han muerto después de que un ferry sobrecargado volcara en la víspera en el lago Kariba, en Zimbabue, un incidente que ha obligado al presidente del país africano, Emmerson Mnangagwa, a declarar el "estado de desastre".

"La Policía de la República de Zimbabue informa al público que el número de víctimas mortales en el accidente de la embarcación RIDA (ferri perteneciente a la Agencia de Desarrollo de Infraestructuras Rurales) de Kariba es ahora de 44", ha indicado en un breve mensaje difundido en redes sociales.

Esto se produce después de que el Ministerio de Gobierno Local y Obras Públicas afirmase en un comunicado de que "en el momento del incidente, la embarcación transportaba a 119 personas, 114 pasajeros adultos y cinco tripulantes, además de un número indeterminado de niños que se cree que también se encontraban a bordo".

En el balance previo, la cartera informó de 15 víctimas mortales y de 77 rescatados, además de 27 desaparecidos. La embarcación, que viajaba desde Kariba hacia Chalala, volcó tras ser golpeada por el fuerte oleaje mientras navegaba cerca de la isla Long.

El Gobierno, a través del Departamento de Protección Civil, ha activado la respuesta nacional de búsqueda y rescate, además de desplegar un helicóptero. Asimismo, ha decretado el "estado de desastre" en virtud del artículo 27 de la Ley de Protección Civil.

"La operación se lleva a cabo en estrecha colaboración con la Unidad Subacuática de la Policía, la Policía Nacional de Zimbabue, el Escuadrón de Embarcaciones del Ejército, las autoridades locales y otras partes interesadas pertinentes", ha indicado la cartera.

El secretario permanente de Asuntos Provinciales y Descentralización de la provincia de Mashonaland Occidental, Josphat Jaji, ha asegurado que se habían vendido 114 billetes para el trayecto, además de sus cinco tripulantes, pese a que la embarcación tenía capacidad para 90 personas.

El lago Kariba es el lago artificial y el embalse más grande del mundo en volumen. Se encuentra situado en el río Zambeze, en la frontera entre Zimbabue y Zambia. En 2014, 26 personas, 24 de ellas niños, se ahogaron en la parte del lago que corresponde a Zambia, tras naufragar la embarcación en la que viajaban.