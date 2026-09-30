Mueren seis personas al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en el norte de Zimabue

Archivo - June 9, 2024, Saint Petersburg, Russia: The flag of the Republic of Zimbabwe seen in the gallery of flags of the participating countries in the framework of St. Petersburg International Economic Forum 2024 - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han muerto al estrellarse el helicóptero en el que viajaban al sureste de la capital de Zimbabue, Harare, ha indicado este miércoles el ministro de Información del país africano, Nick Mangwana.

"El Gobierno desea confirmar que se ha producido un accidente de helicóptero en el que se han visto implicados un destacado empresario, otros tres pasajeros y dos pilotos", ha señalado en sus redes sociales, apuntando a que "no ha habido supervivientes" del siniestro.

Los nombres de las víctimas no han sido hasta el momento anunciados, a la espera de que la Policía culmine el proceso de identificación de los cuerpos, ha agregado el ministro, antes de trasladar el "más sentido pésame" del Ejecutivo a sus familiares "en estos momentos tan difíciles".