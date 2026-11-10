Felipe VI cierra la semana de la Cumbre Iberoamericana con el presidente de Bolivia

El Rey Felipe VI durante el encuentro con el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha cerrado la semana de la Cumbre Iberoamericana de Madrid con un encuentro con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, uno de los mandatarios que asistió a la cita que tuvo lugar este miércoles y jueves.

El monarca ha recibido a Paz en el Palacio de la Zarzuela tras haber entregado en el cercano Palacio de El Pardo la entrega a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) del Premio Fórum Europa 2026 y tras haber presidido la XXX Cumbre, que ha dado cita en Madrid a una decena de mandatarios iberoamericanos.

Felipe VI, que conoce a Paz de su época como estudiante en la Universidad de Georgetown (Washington), ha recibido personalmente a su llegada al mandatario boliviano y a continuación ambos se han dirigido juntos al Salón de Audiencias, donde se ha tomado la foto oficial y han procedido a saludar a las respectivas delegaciones.

Tras ello, han mantenido un encuentro en el despacho del Rey en el que el monarca ha estado acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, mientras que por parte boliviana han acudido el ministro de la Presidencia, Fernando Hugo Aramayo, y el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Andrés Morales, según ha informado Zarzuela. Al término del mismo, Felipe VI ha ofrecido un almuerzo privado a Paz.

El de este viernes ha sido el segundo encuentro entre ambos, ya que el Rey viajó hasta La Paz el pasado mes de marzo para reunirse con el mandatario boliviano, a cuya toma de posesión en noviembre de 2025 ya que tuvo lugar un día antes del inicio de su viaje de Estado junto a la Reina Letizia a China.