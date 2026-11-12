Los países iberoamericanos acuerdan en Madrid la Alianza Iberoamericana de IA

I Reunión Ministerial Ibero-Americana - Cedida

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS)

Los países iberoamericanos han acordado este martes en Madrid crear la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, un acuerdo regional que busca reforzar la soberanía digital y cultural iberoamericana y permitirá construir una agenda común sobre Inteligencia Artificial (IA). El documento será elevado para su adopción a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar entre el 4 y el 5 de noviembre en la capital de España. De este modo la Alianza queda abierta, con carácter voluntario, a la adhesión de los Estados miembros de la Conferencia Iberoamericana.

La Alianza aprobada se estructurará en torno a tres ejes: la cooperación para el acceso a datos de calidad, respetando las normas y el control de cada país; el desarrollo de modelos de inteligencia artificial adaptados a las lenguas y necesidades iberoamericanas; y la colaboración en capacidades de computación para apoyar aplicaciones útiles para investigadores, administraciones y empresas.

Así, la Alianza apoyará la creación de un Espacio Iberoamericano de Datos para el desarrollo de sistemas de IA de interés público para la región. En la medida en que estos sistemas se apoyen en datos, corpus, categorías, documentación pública y fuentes de conocimiento representativas de sus propias prioridades, lenguas, contextos culturales y realidades sociales, responderán mejor a las necesidades de la región. Este ecosistema regional de datos no se plantea como una base regional única de datos, sino como un espacio federado donde cada país decide qué información comparte y con qué condiciones.

Una IA entrenada en las lenguas iberoamericanas

La Alianza impulsará también la colaboración en el desarrollo de modelos de lenguaje y sistemas de IA, con el fin de mejorar la representación del español, el portugués, otras lenguas oficiales y lenguas e idiomas indígenas en los casos de uso que se desplieguen en la región para administraciones públicas, ciudadanía, universidades, centros de investigación, empresas y tejido productivo.

Para ello, se trabajará en una base tecnológica compartida que permita a los países desarrollar sus propias adaptaciones nacionales, lingüísticas, sectoriales y de casos de uso. Y se tomará como activos las iniciativas iberoamericanas previas en modelos de lenguaje, asistentes públicos, corpus lingüísticos, soluciones sectoriales y servicios de IA tales como la familia de modelos de lenguaje ALIA, en castellano y otras lenguas oficiales, AMALIA, el proyecto portugués, LATAM GPT impulsado por Chile y SoberanIA de Brasil, entre otros.

Por último, la Alianza contempla una línea de cooperación en el acceso a capacidades de cómputo para desarrollar proyectos de IA. Se busca ordenar recursos disponibles, conectar oferta y demanda, y desarrollar mecanismos de colaboración, sin que sea necesario crear una nueva infraestructura regional.

Esta Alianza es el principal resultado en materia digital de la Cumbre Iberoamericana y a ella se podrán adherir de manera voluntaria todos los países iberoamericanos, lo que implicará una participación activa, corresponsabilidad y una contribución pública, que podrá ser financiera o en especie en función de las circunstancias de cada país, y que se regulará a través del modelo de gobernanza común.

La iniciativa de la Alianza forma parte de uno de los puntos comprometidos por los países iberoamericanos en la Declaración de Madrid, rubricada en la reunión ministerial. En ella se pone de manifiesto una visión compartida sobre los desafíos que representa la IA y la computación en materia de derechos, sostenibilidad, inclusión, seguridad y privacidad; así como las enormes oportunidades que ofrece en sectores como la salud o la educación.

Una IA sostenible y responsable, al servicio de las personas

En esta declaración , los países acuerdan “situar a las personas en el centro”, de tal modo que “los derechos y libertades reconocidos en el mundo analógico” sean “respetados también en los entornos digitales”. Y se comprometen a adoptar la IA de manera “sostenible y responsable”, promoviendo la ciberseguridad y los entornos digitales adecuados a cada edad y libres de sesgos.

En definitiva, los países buscan que el desarrollo y el uso de la IA esté “al servicio de las personas”, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales. Un objetivo, añaden, que no se contrapone a la innovación, sino que es una condición “complementaria” para “generar confianza” en la IA y “ampliar sus beneficios económicos y sociales”.

Asimismo, durante la reunión, los países han validado los Estándares Iberoamericanos de Protección de Datos y de Identificación e Interoperabilidad en Servicios de Gobierno Digital, elaborados por la Red Iberoamericana de Protección de Datos y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Se trata de marcos de referencia no vinculantes que ofrecen orientaciones concretas para su aplicación, con pleno respeto a los marcos jurídicos y a las prioridades nacionales de cada país.

Tras la reunión, tanto el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anfitrión del evento, como el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, han valorado en rueda de prensa los acuerdos alcanzados.

Iberoamérica apuesta hoy por una IA soberana, ética, abierta y confiable. Con la Declaración de Madrid y la Alianza, proponemos una IA centrada en las personas, respetuosa con los derechos humanos, segura, responsable e inclusiva. Una IA al servicio de las más de 700 millones de personas que viven en Iberoamérica, ha subrayado el ministro Óscar López.

“En Iberoamérica queremos construir una posición soberana que permita decidir sobre las tecnologías a utilizar sin imposiciones; que facilite comprender los criterios y orientaciones con que funcionan; que haga posible adaptarlas a nuestras necesidades; que favorezca el aprovechar sus beneficios y minimizar los riesgos y que asegure nuestra participación en la definición de las reglas que condicionarán su desarrollo”, ha señalado el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand.

Además, estos acuerdos se enmarcan en los esfuerzos de implementación de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales (CIPDED), cuyos trabajos, la Reunión Ministerial ha decidido continuar impulsando. En esa misma línea, la Real Fábrica de Moneda y Timbre acogió por la mañana el Foro Digital Iberoamericano, que contó con la participación de referentes globales en derechos digitales, ciberseguridad y gobernanza digital, y de altos representantes de países iberoamericanos competentes en transformación digital.

Cuatro ponencias y cuatro paneles en los que se han debatido y analizado los principales asuntos relacionados con la transformación digital: derechos digitales y protección de menores, conectividad y ciberseguridad, administración digital e Inteligencia Artificial.