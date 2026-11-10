Los Premios Iberoamericanos de la Calidad reúnen a los máximos exponentes en gestión y ODS

Entrega de los Premios Iberoamericanos de la Calidad 2026 concedidos en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y el XVI Congreso Empresarial Iberoamericano. - AENOR

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Iberoamericanos de la Calidad 2026 se han concedido a los máximos exponentes en gestión y sostenibilidad en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y el XVI Congreso Empresarial Iberoamericano celebrados en Madrid entre el 3 y 4 de noviembre, donde se han entregado un doce galardones.

Según ha explicado Aenor, se han entregado un total de doce premios a la calidad, con dos Trayectorias excelentes, tres de oro y siete de plata. Además, se han concedido siete reconocimientos a las Mejores Prácticas en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); dos oros, tres platas, un bronce y un finalista.

El 4 de noviembre, las Trayectorias excelentes, que se dan a organizaciones que han ganado en dos o más ediciones el máximo galardón, fueron para el Banco Santander España y para Coomeva, de Colombia. Los Reconocimientos de oro a las Mejores Prácticas de ODS recayeron sobre Gestrisam, entidad dependiente del Ayuntamiento de Málaga (España), por su práctica 'Málaga, un Proyecto de Acción Local en ODS'.

Estos máximos fueron entregados durante la clausura del Encuentro Empresarial Iberoamericano por parte del Rey Felipe VI y los presidentes del Gobierno de España, Andorra, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Portugal y República Dominicana, así como el presidente de la CEOE y el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, Antonio Garamendi, y el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand.

Un día antes, se llevó a cabo la cena homenaje a todos los premiados y sus delegaciones, asistiendo numerosas autoridades nacionales e internacionales, patronos de Fundibeq, evaluadores del premio e invitados especiales.

En aquel evento se entregaron los Premios Iberoamericanos en su categoría Oro, que correspondieron al Grupo Amarey (Colombia), a Seamore (México) y Ciemsa (Uruguay).

Después, la plata fue para Alficsa Plus (España-Cuba), Compañía Minera Poderosa (Perú), CSI Ingenieros (Uruguay), Fundación ONCE (España), Metro Línea 1 S.A.S. (Colombia), el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes de República Dominicana y Teyma (Uruguay).

Los galardones de las Mejores Prácticas en ODS en diferentes categorías fueron: Oro a Sofis Solutions (Uruguay), por su práctica 'Greensofis', y Plata para Cox México, por el 'Programa de voluntariado corporativo en México', otra Plata a Ilunión Textil Care (España), por su proyecto 'WE CARE', y a Coomeva (Colombia), por 'Programa de Excelencia Educativa y Acompañamiento Socioemocional'.

Con Bronce se reconoció al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) de República Dominicana por su 'Ventanilla única de construcción VUC 2.0', y como finalista a Isa Corporativo (México) por el 'Modelo de publicidad exterior sostenible'.

Este acto estuvo presidido por el Secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; acompañado por el presidente del Patronato de Fundibeq, Rafael García Meiro; siendo el conductor de la ceremonia el consejero delegado de la Fundación, Juan Luis Martín Cuesta.

Estuvieron presentes el director de Economía e Industria de la Comunidad Autónoma de Madrid y la viceministra de Producción, Industria y Turismo de Ecuador. También se contó con la presencia de los patronos Aenor, el Ayuntamiento de Alcobendas, Escuela de Organización Industrial (EOI), Banco Santander y UNE.

"Al ser el Premio un Proyecto Adscrito a la Cooperación Iberoamericana, dentro de la cobertura de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y del Encuentro Empresarial Iberoamericano, lanza un claro mensaje de apoyo a los miles de organizaciones de nuestra área común, que se esfuerzan por ser cada vez mejores y ayudar a construir economías más fuertes", ha afirmado el consejero delegado de Fundibeq, Juan Luis Martín Cuesta.

La excelencia en la gestión y el compromiso con la sostenibilidad han estado representados por organizaciones de seis países clave de la región: Colombia, Cuba, España, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. El Premio Iberoamericano de la Calidad está coordinado por la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y gestionado por Fundibeq, bajo la denominación Iberqualitas.

Estos han posicionado a sus "instituciones más destacadas" en el palmarés de este año, reafirmando "la solidez del modelo de gestión iberoamericano en sectores tan diversos como las finanzas, el turismo, la sanidad, cooperativismo, la industria, entre otros"