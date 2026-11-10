El Rey anima a "mantener viva la llama" de Iberoamérica

El Rey Felipe VI, la ex secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha apostado por "mantener viva la llama" de Iberoamérica, felicitándose de los resultados alcanzados en la XXX Cumbre celebrada en Madrid y mostrándose convencido de que la región puede seguir avanzando en su "cohesión y concertación política" en beneficio de sus ciudadanos.

El monarca ha presidido en el Palacio de El Pardo la entrega del Premio Fórum Europa 2026 que Nueva Economía Fórum ha otorgado a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y más en concreto a quienes han estado al frente de la misma: Enrique Iglesias (2005-2014, que no ha podido asistir), Rebeca Grynspan (2014-2021) y Andrés Allamand.

Felipe VI ha defendido que la SEGIB es "la médula espinal" del sistema de cumbres y también "una apuesta constante y decidida por nuestro futuro: no por lo que Iberoamérica es sino por lo que puede llegar a ser".

El trabajo que realiza, ha proseguido, "alumbra la convicción de que podemos alcanzar cotas aún mayor de cohesión y de concertación política". "Podemos tener aún más voz en los grandes temas globales, como corresponde a nuestra población, nuestros recursos y nuestra riqueza cultural", ha sostenido.

En definitiva, "podemos lograr más Iberoamérica", ha subrayado el Rey, convencido de que "esa plenitud de nuestro espacio compartido es la que este tiempo y este mundo necesitan".

Felipe VI ha dicho compartir con quienes han dirigido la SEGIB durante estos años "el fervor de Iberoamérica". "Yo reconozco ese entusiasmo porque es también el mío y estoy cada día más orgulloso de lo que es y significa".

"Iberoamérica no es una identidad estática ni adquirida", ha admitido el monarca, defendiendo por ello la necesidad de tener ese espíritu y ese fervor. "Debemos aprender a ser iberoamericanos y cuanto más avancemos en se aprendizaje más conscientes seremos de todo lo que aún ignoramos", ha incidido.

Pero, ha proseguido Felipe VI, "compartir el fervor de Iberoamérica nos lleva también a ser muy conscientes de lo que cuesta, en tiempos como los actuales, mantener viva esa llama".

Sin embargo, en la cumbre que se ha celebrado este miércoles y jueves en Madrid "lo hemos vuelto a lograr", ha sostenido el monarca, resaltando que se han alcanzado "consensos en temas que tendrán repercusión directa en nuestra ciudadanía, desde el reconocimiento de títulos académicos hasta el tratamiento del cuidado como un derecho, desde la respuesta coordinada ante catástrofes naturales a un nuevo diseño estratégico de nuestra cooperación".

Una vez "apagados los focos de la cumbre", ha incidido el Rey, corresponde en buena medida a la SEGIB seguir desarrollando los "acuerdos e instrumentos".

"De la labor callada" de quienes trabajan en ella, ha subrayado, "se beneficia todo el sistema, en particular los países que desempeñan la secretaría pro témpore", responsabilidad que ahora recae en Honduras, que albergará la siguiente cita en 2028. "Trabajemos todos, a partir de hoy, para que sea un paso adelante, un nuevo éxito del consenso", ha remachado.

LOS GALARDONADOS REIVINDICAN IBEROAMÉRICA

Enrique Iglesias, que ha intervenido por vídeo, ha asegurado que "Hispanoamérica siempre ha tenido un gran respeto por su pasado, por las cosas buenas y malas que pasaron, pero sobre todo por una que son los dos: Todo ese período es nuestra identidad, con valores compartidos, que todos queremos seguir compartiendo".

Pero si hubo un "pasado importante de colaboración entre España y los países de América Latina", ha añadido, "el futuro debe ser aún mejor, porque las cosas van a ir cambiando en un sentido que nos van a permitir fortalecer nuestras relaciones" en múltiples campos y en el que "la lengua será el instrumento fundamental para hacerlo.

A su vez Grynspan, una de las candidatas a ser la próxima secretaria general de la ONU, ha defendido que la Comunidad Iberoamericana es, "ante todo, una elección". "Iberoamérica es una forma de globalización, universal sin ser uniforme, donde cada uno se expresa a su manera, pero todos nos entendemos", ha sostenido la costarricense, esgrimiendo que "Iberoamérica no es un invento, es el producto de una historia compartida".

Por último, Allamand ha reivindicado que "Iberoamérica está en un momento estelar" en un "mundo convulso, lleno de incertidumbres y en el que surgen amenazas de distintos lados". "En ese ambiente de incertidumbre la Comunidad Iberoamericana brilla con luz propia y brilla con luz propia porque es la antípoda de algunas fuerzas incorrectas que están pretendiendo redibujar el orden internacional", ha subrayado.

"El orden mundial no se puede constituir a partir de la primacía individual de los países y los estados porque hay un interés colectivo. Y la paz no se construye a partir de la fuerza. La paz se construye a partir del diálogo, a partir de la armonía", ha esgrimido el exministro chileno.

Por contra, "la Comunidad Iberoamericana funciona con otra lógica, no con la de la dominación, sino con la de la cooperación", ha destacado. "Funciona con la lógica de que la conversación, el diálogo, debe prevalecer respecto de la fuerza", ha agregado, "y siempre con el foco en servir a la gente, en servir a nuestros ciudadanos".

Al acto han asistido la vicepresidenta segunda, Teresa Aagesen, los presidentes del Senado, Pedro Rollán, del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y del Consejo General del Poder Judicial, Teresa Peramato, entre otros.