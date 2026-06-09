Unas 100 personas protestan en Barcelona contra la visita papal: "Es una anomalía democrática"

Protesta contra la visita del Papa en el paseo del Born de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 100 personas han asistido este martes a la concentración convocada por la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica y Ateus a Catalunya en el paseo del Born de Barcelona para protestar contra la visita del Papa León XIV, que consideran una "anomalía democrática".

En declaraciones a los medios, la presidenta de la Fundación Ferrer i Guàrdia, Hungría Panadero, acompañada por el coordinador de Europa Laica Catalunya, Lluís Garcia, y el presidente de Ateus de Catalunya, Albert Riba, ha reclamado que las instituciones sean "neutrales" ante la visita del Pontífice.

"Persiste una ambigüedad entre la religión y nuestras instituciones públicas que no se corresponde a la realidad social actual", según Panadero, que ha asegurado que la campaña 'Jo no t'espero' no es un acto en contra de ninguna creencia.

En la concentración, los asistentes han mostrado pancartas con los lemas 'Con nuestros impuestos protegen a los pederastas' e 'Illa, Collboni, Franco estaría orgulloso', entre otros.

EUROPA LAICA

Garcia ha lamentado la visita del Papa al Congreso el lunes, que consideró un "bochorno", y ha pedido al Estado que dé pasos para romper los acuerdos con la Santa Sede que, según él, perjudican a los españoles.

"Hay una serie de temas que para la Iglesia son tabú y por ello pensamos que no podemos recibir a este señor como si fuese un jefe de Estado como vimos ayer, en el que trajeron al pastor y la gente del Congreso se convirtió en un redil", ha añadido.

ATEUS DE CATALUNYA

Riba ha afirmado que con la visita, Catalunya parece haberse convertido en una "colonia del Vaticano" y ha criticado que se dé voz al jefe de un Estado que, según él, es el menos democrático del mundo.

"Es una vergüenza que este país haya acogido a un personaje que ni es demócrata ni es un referente moral, porque ha escondido y aún esconde a delincuentes pederastas, y el que esconde a un delincuente es un delincuente también", ha defendido.