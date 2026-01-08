2025 fue uno de los cuatro años más cálidos desde 1961 e iguala a 2024, con una temperatura media de 15ºC

Archivo - Peatones por las calles de Sevilla en plena ola de calor. A 11 de agosto de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

El 2025 fue uno de los cuatro años más cálidos desde 1961, inicio de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y empató con 2024, al registrar una temperatura media de 15ºC. Así lo ha avanzado este jueves la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En este sentido, ha señalado que "los últimos cuatro años han sido los cuatro más cálidos de la serie histórica". Así, 2024 y 2025 empatan en tercer lugar, mientras que 2022 se sitúa como el más cálido de todos.

Al margen de ello, la titular de Transición Ecológica también ha destacado que, según el balance de AEMET, en España se han registrado desde 2022 un total de 153 récords de días cálidos y solo dos de días fríos. A su vez, ha explicado que durante el año pasado se registraron 25 récords de días cálidos y ninguno de días frío, cuando "lo esperable" en un clima sin efecto antropogénico hubiesen sido "20 de cada tipo, 20 fríos y 20 cálidos".

LA TEMPERATURA MEDIA, 1,1ºC SUPERIOR A LO NORMAL

A través de un hilo en 'X', AEMET ha indicado que la temperatura media de 2025 fue 1,1ºC superior al promedio de 1991 a 2020. Además, el verano fue el más cálido de la serie y contó con dos importantes olas de calor en la Península. De acuerdo con el organismo estatal, la temperatura media en España ha subido 1,77ºC desde 1961 y han aumentado la frecuencia e intensidad de episodios de calor extremo.

En lo que se refiere a las precipitaciones, AEMET ha especificado que se trató de un año húmedo, con valores muy similares --si bien ligeramente inferiores-- a los de 2024: en total, se acumularon 696 litros por metro cuadrado (l/m2), lo que supone un 9 % más del promedio normal del período 1961-1990.